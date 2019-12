Protesta en ciernes contra el radiotelescopio de Artenara

El proceso que ha iniciado el Instituto Geográfico Nacional para instalar el radiotelescopio de Artenara ha entrado en su recta final. Solo falta que comiencen las obras. No arrancan aún, según el alcalde del pueblo, Jesús Díaz, porque el promotor esperará a que pase el periodo de cría de la avifauna que tiene como hábitat esta zona de la Cruz de Acusa, que es de marzo a agosto. No en vano, esta fue una de las prescripciones a las que se le obligaba en el informe de impacto ambiental, que, dicho sea de paso, rebasó con dictamen favorable. Pero activistas vecinales y ecologistas quieren hacer un último intento para que, entre todas las instituciones implicadas, se reconsidere su ubicación en el pinar más emblemático de la isla. Preparan una campaña bajo el lema Tamadaba no se toca, que incluirá una performance en el lugar donde se colocará esta instalación.

Uno de los que lleva tiempo moviéndose es Daniel González, vecino y vinculado a la divulgación medioambiental. No entiende cómo el mismo Cabildo que abandera la promoción de la ecoisla contribuye a un proyecto que implicará la tala de casi dos hectáreas de pino canario en la principal puerta de entrada a Tamadaba. De hecho, fue la institución insular la que cedió la parcela de 32.000 metros cuadrados donde se ubicará el radiotelescopio junto a 3 edificios anexos. El complejo en sí ocupará unos 2.500 metros cuadrados.