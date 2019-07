Podemos ve como "único escenario" un pacto a 3 en el Cabildo de Gran Canaria

La consejera de Podemos ha expresado su "preocupación" por la situación actual que se vive en el Cabildo insular, en un pacto que "parece que no ve la luz y que no avanza" con "reuniones a dos", en las que solo se ha contado con su partido en una ocasión.

Por ello, Monzón ha instado a los líderes de ambos partidos a "desbloquear la situación que ahora mismo tiene el Cabildo" para que se pueda "hacer ese pacto de gobierno, que es "el natural de tres fuerzas progresistas de Gran Canaria" para el "proyecto de isla que pretendemos" para los ciudadanos.

Podemos, ha explicado su portavoz, ha pedido "una reunión de tres para tratar de desbloquear y hablar del proyecto de futuro" con un "pacto de progreso real", para así "avanzar de una forma decidida en políticas para la mayoría social, que tanto lo necesita".

Sin embargo, Monzón ha subrayado que su partido no ha estado en las reuniones entre NC y PSOE, a pesar de que quiere "participar de ellas", porque "hay voluntad política".

Podemos sabe que no es "indispensables para esta aritmética de formar gobierno en mayoría", reconoce su portavoz, pero también se considera "una parte importante de las políticas progresistas en Canarias".

Por ello la portavoz del grupo ha expresado su voluntad de "esta reunión a tres sea una realidad", para que "no se dilate más en el tiempo un gobierno estable" y no como ahora "con un gobierno provisional en el que ni siquiera se asumen todas las áreas y hay una parálisis que los grancanarios no merecen".

Monzón ha explicado que han trasladado su voluntad al respecto tanto al presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), como la portavoz socialista, Luis Ibarra, porque no entienden que "haya reuniones a dos".

"Nueva Canarias convoca las reuniones y hablan de gestión, áreas y proyectos", pero "si nos incorporamos nosotros habrá que empezar de nuevo", por lo que ha valorado de "más natural, sensato y de responsabilidad política sentarnos a tres y hablar de ese pacto", ha argumentado.

De todas formas, ha apuntado, "tanto en el gobierno como en la oposición", Podemos aspira a poder trabajar por la mayoría social".

La formación morada cree que "la sensación es no avanzar en los acuerdos" y, aunque desconoce "las claves de la parálisis", se ofrece a "ser fórmula de avance para entre todos hablar, debatir y negociar con objetivos claros y programáticos" y distribuir "áreas de gobierno para que los grancanarios tengan los mejores servicios".

A Podemos le preocupa que se dilate la situación, porque "nos toca sentarnos sin demora, responsabilidad y altura de miras para el proyecto que queremos para Gran Canaria", ha señalado Monzón.