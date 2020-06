Para los feriantes no hay fases

La última vez que Aurelio Álamo instaló su puesto de hamburguesas fue para los carnavales de Maspalomas. La covid-19 le pilló de lleno y no le dejó aprovechar el tirón de la cabalgata, finalmente suspendida. Le hicieron desmontar antes de tiempo. Adrián Rodríguez, de Leyenda Joven, tocó en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Una semana antes del estado de alarma. Y los cochitos de Gladys Acosta, siempre en ruta, tuvieron su última estación en los carnavales de Morro Jable, también en la isla majorera. Desde entonces, todo se les paró. No fueron los únicos. Así se vio España entera. Lo que les preocupa es que ahora que el país avanza lentamente hacia lo que llaman nueva normalidad, feriantes, empresas y autónomos vinculados a las fiestas no aparecen en ninguna fase. Parece que no están ni siquiera en la agenda.

Son como los últimos de Filipinas. Con la diferencia de que ellos sí saben que la guerra está medio acabando y se desconsuelan al ver que la paz no va con ellos. No todavía. Gladys Acosta, que además es secretaria de la Asociación de Industriales Feriantes de Las Palmas, entiende la situación y no olvida que hasta no hace nada España estaba de luto, pero cree que al menos ha de empezarse a contar algo con ellos en cuanto Canarias entre en la nueva normalidad. «Queremos que se acuerden de nosotros, necesitamos que nos den alguna perspectiva sobre cuándo podremos volver a salir», indica.

Los hay como Adrián Rodríguez y Aurelio Álamo que ya han dado algún paso. Se reunieron días atrás con el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Telde, Servando González. «Fuimos a plantearle alguna alternativa a nuestra situación. Claro que no se podrán celebrar eventos ni fiestas masivas, pero planteamos que al aire libre, con aforo limitado y con la aplicación de estrictas medidas de protección sanitaria, sí se podrían organizar actos que dieran un respiro a las empresas del sector», apunta Rodríguez. Sugiere que se cobre incluso alguna módica entrada para cubrir gastos y controlar la afluencia. «Dejarnos sin nada hasta finales de año sería demasiado».

Plantean trabajar a plaza muerta. No tiene por qué ser en el marco de una fiesta concreta. O sí, en el marco de una celebración popular, pero con cierto orden. González les escuchó y dice que no descarta nada, pero tampoco pudo comprometerse. Recordó que este tipo de convocatorias aún no están reguladas y que tampoco le corresponde hacerlo a las instituciones municipales. Por lo pronto, se ha puesto manos a la obra y estudia fórmulas.

Aurelio Álamo percibe al menos la ayuda por cese de la actividad de algo más de 600 euros al mes, pero subraya que da para poco y que en su caso ha tenido que tirar de ahorros, y ya apenas quedan. Gladys también la cobra, aunque, como Álamo, está casi limando lo que tenía guardado. Y Adrián se salva porque hace un año encontró empleo en una empresa de electricidad, pero, advierte, nadie le ha concedido una moratoria al pago de sus letras. Hace poco invirtió 70.000 euros en renovar sus equipos y aún los está pagando. En cambio, sabe de compañeros que no perciben ingreso alguno. Acosta tiene empleados en ERTE, como su propia hija. pero Álamo recuerda que el sector trabaja mucho con contratos temporales, porque no hay trabajo todos los fines de semana, y para estos casos no cabe ERTE.

Se agarran como a un clavo ardiendo al anuncio del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Dijo que lo próximo será regular las fiestas. A ver si llega antes de que acabe el verano. Es su temporada alta.