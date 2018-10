La semilla poética de Tomás Morales, intacta 134 años después

«Recuerdo que ‘Las rosas de Hércules’ eran tu distintivo y si la memoria no me falla, Conrado nos leyó algunos versos de este significativo volumen. Lo que sí que ha sobrevivido al paso del tiempo en mi memoria es que en aquellos versos había algo. No supe el qué. Hoy tampoco lo sé. Pero había algo diferente, distinto, quizás cercano, quizás intuitivo, quizás sensitivo», apuntó el redactor del área de Cultura del Canarias 7 en el acto organizado por la Casa-Museo Tomás Morales, centro del Cabildo de Gran Canaria en Moya.

El homenaje tuvo lugar este miércoles en la Plaza Tomás Morales. La jornada, a la que asistieron el consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz, y el director general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos de la institución insular, Oswaldo Guerra, incluyó una ofrenda floral a cargo en esta ocasión de la comunidad educativa de Moya y Gran Canaria, representada por alumnos y alumnas de los CEIP Agustín Hernández Díaz y Montiano Placeres, los IES Doramas y Saulo Torón y el CEO Luján Pérez.

A continuación, y tras la lectura de poemas de Tomás Morales, el cantautor guiense Heriberto Cruz interpretó varias piezas del disco-libro ‘Versos a tiempo’, editado por el Cabildo de Gran Canaria y basado en nueve poemas del citado poeta y de los también modernistas Alonso Quesada y Saulo Torón. Los versos transitan por terrenos que van del reggae al rock pasando por el charleston, las habaneras o el bolero.