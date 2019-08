Firma entre la Fernando Pessoa y la Mancomunidad del Norte

Hoy 13 de agosto se ha firmado en el Campus de la Universidad Fernando Pessoa Canarias el Convenio de colaboración entre esta universidad y la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, cuyo objeto del presente Convenio es la realización de un Plan de Atención Dental del Norte a personas desfavorecidas y personas mayores incluidas en los servicios de atención social de las Concejalías de Bienestar Social/Asuntos Sociales de los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Esta firma la realizaron los representantes de ambas instituciones: el Presidente de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, D. Antonio Nicolás Rodríguez y el Presidente de la Mancomunidad del Norte, D. Raúl Afonso.

El interés que esta iniciativa tiene en la sociedad se basa en el hecho de que la práctica de la odontología se caracteriza por un modelo liberal. Los servicios prestados son accesibles apenas para una pequeña parte de la población y la restante disfruta de los servicios públicos de asistencia donde predomina un tipo de asistencia no individualizada y no conservadora. Debido a la cantidad de población que existe en esta región, se hace necesario un centro que cubra las necesidades de tratamiento dental de un sector de la población que no puede acudir a otro tipo de instituciones, privadas o públicas, ya sea por no poder permitírselo o porque en la sanidad pública prácticamente no se prestan servicios dentales restauradores como conservadora, prótesis, implantología ni ortodoncia.

La atención de las personas beneficiarias de este convenio será gratuita para los tipos de tratamientos dentales incluidos en el mismo, que se realizarán con cargo al presupuesto de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, de esta manera la Universidad suma otra labor social como resultado de esta sinergia. Las personas propuestas para ser incluidas en este convenio han de ser previamente valoradas por los Servicios Técnicos de la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad y Recursos Humanos.