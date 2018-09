El Parlamento rechaza la paralización del muelle de Agaete

La iniciativa fue defendida por el diputado de Podemos Francisco Déniz, quien afirmó que no hay ninguna necesidad social para esa infraestructura ni ningún estudie que avale su necesidad, y a la vista de los precedentes de los puertos de Granadilla, Tazacorte y Arinaga, que están "muertos de risa" no es necesario construir una ampliación de casi un kilómetro de muelle en Agaete que tampoco va a servir para nada.

El muelle actual opera al 23% de su capacidad, no hay necesidad real y la ciudadanía ya está cansada de infraestructuras que no sirven para nada, más que para estropear el litoral, dijo Déniz, quien instó a que si hay dos compañías en vez de una que quieren utilizar el actual puerto pueden ponerse de acuerdo para compartirlo.

Déniz rechazó una enmienda de CC y PP para construir una carretera que acompañe el muelle y preservar la playa ("no me hagan reír", dijo), así como otra de Nueva Canarias para promover una consulta, porque, según el diputado de Podemos, el tiempo de la consulta ya ha pasado y el Gobierno de Canarias nunca la va a plantear porque es un asunto que no es competencia municipal.