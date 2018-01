El Ayuntamiento de Firgas no se personará en la causa contra Báez

Lo que sí salió adelante con once votos a favor y la abstención del concejal no adscrito Javier Perdomo fue la moción e Comfir-NC por la que se insta la comparecencia parlamentaria del Gobierno de Canarias a tenor de las irregularidades protagonizadas por Manuel Báez, ahora exalcalde de la Villa por Coalición Canaria, durante un proceso selectivo al Cuerpo de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma. Según confirmó ayer Jaime Hernández, líder de Comfir-NC, «nosotros no nos personaremos porque entendemos que era el Ayuntamiento quien tenía que hacerlo» a la vista del mal que entiende se ha hecho al nombre de la Villa de Firgas y al propio consistorio.

En todo caso, desde Comfir-NC, el grupo mayoritario en la oposición de Firgas, con cuatro concejales, «de momento no tenemos contactos oficiales» para elegir nuevo alcalde de Firgas y gobierno, ahora mismo en minoría.

El pleno del lunes sirvió para tomar el pulso de la peculiar situación que vive la Villa, sin alcalde después de que Manuel Báez fuera descubierto suplantando la identidad de su hijo en un examen de oposición. A partir de ahora, según Hernández, «se irá clarificando el panorama, ahora empezaremos a establecer conversaciones. Entiendo que hasta que no llegue el pleno de la renuncia, solo habrá contactos más informales». En realidad, tanto Jaime Hernández como el socialista Alexis Henríquez, alcalde accidental, coinciden en que el punto de partida será el pleno de renuncia.