«No hay sino matos secos y negros»

Quedan apenas unos minutos para la una de la tarde y en el pequeño caserío de El Tablado, en las medianías de Gáldar, cerca de la frontera municipal con Artenara, no se ve un alma. Hace un sol de invierno que pega lo suyo y que, visto lo visto, aturde hasta los cernícalos. Había varios posados en esos cables tendidos sobre el paisaje que tanto afean la vista del horizonte. Pero sí que había almas, y en faena, por aquellos lares. Son las trabajadoras contratadas con cargo al plan de empleo que en 2019 promovió el Cabildo para ayudar a los municipios afectados por los graves incendios de agosto.

Seis años de paro

Limpian el rastro que dejó el fuego en sus montes y, de paso, vuelven al mercado laboral. Juana María y Antonia estaban en paro desde hace dos años. Pero hay casos, como el de Trinidad Rodríguez González, que forma parte del grupo de desempleados contratados con cargo a este mismo plan, pero en Tejeda, que tiene que pararse para contar los años que lleva sin empleo. «Uff...», suspira ante la pregunta. Y calcula. «Seis años», termina diciendo.

Echa una mano a Francisco Quintana a colocar los cañizos que darán soco a la parte trasera de los aproximadamente 80 puestos que montará Tejeda este fin de semana para las fiestas del Almendro en Flor. José Juan León, edil de Vías y Obras, advierte de que se han pasado el mes limpiando zonas quemadas en El Espinillo, La Solana o El Chorrillo, pero que, como este plan de empleo forma parte de un programa más amplio de revitalización de la Cumbre de la isla tras los incendios, decidieron aprovecharlos estos días para que colaborasen en los preparativos de las fiestas más populares de Tejeda.

«Estoy haciendo algo por el pueblo y por mí», afirma convencida Trinidad. «Este trabajo es una ayuda para mi casa, me viene bien, me he visto muchas veces con dificultades, tengo un hijo de 20 años y está estudiando, y mi marido solo ingresa por trabajos sueltos que hace». Ella misma sufrió el fuego que ahora, cosas de la vida, la ha rescatado del paro. «Más que las llamas, nos afectó el humo, soy de Casas del Lomo y también nos desalojaron». Como ella hay otros cinco contratados en Tejeda. Empezaron el 7 de enero y estarán hasta el 6 de julio.