Mucho más que agua

La situación vivida estos días en Gran Canaria demuestra que cualquier pequeño despiste puede tener en sí el riesgo potencial de desatar una catástrofe. ¿Pero cómo se explica que unas pequeñas chispas puedan asestar un golpe demoledor a la cumbre y calcinar 1.164 hectáreas?».

Es probable que el autor involuntario del fuego ni se hubiera percatado del desastre que se estaba generando. Cuando se trabaja con una radial, las chispas suelen saltar hacia atrás. Si a esto se suman las condiciones topográficas y meteorológicas adecuadas, cualquier descuido puede transmutar en tragedia.

El incendio que arrancó el sábado a las 12.10 horas se originó en una zona de pasto seco. Con este tipo de vegetación, las llamas no son muy altas, pero su velocidad de propagación es muy alta. En otras palabras, el fuego es muy rápido.

El efe del servicio técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Luis Fernando Arencibia, explicó que «con viento y la pendiente a favor, el fuego puede alcanzar en zona de pasto seco unos 5 o 6 kilómetros por hora, es decir, casi tienes que ir corriendo para seguir el ritmo de las llamas». En estas condiciones, el fuego se desata en minutos, «y una persona sola, sin medios, no tiene qué hacer» para controlar las llamas.

Desde la chispa de Las Peñas (Artenara), el fuego empieza a crecer alimentándose del pasto primero, y luego de retama y pinar. Y se forman dos frentes: uno que se encamina hacia Artenara y otro que se dirige hacia Los Moriscos.

Los bomberos empiezan entonces a atacar el incendio desde la cola y lo flanquean. Un ataque frontal es imposible, dada la magnitud de las llamas, y además podría representar una trampa mortal para los agentes que podrían verse atrapados entre las llamas y los riscos de Chapín.

Para comprender por qué es imposible atacar el frente del incendio tiene que borrar de su mente la imagen de los incendios urbanos. Estos suelen estar confinados y no alcanzan las dimensiones y la vivacidad de los forestales. En el caso del que se produjo en el centro de Gran Canaria, se calcula que las llamas alcanzaron los cinco o seis metros de altura en la zona arbustiva; y entre los veinte y los veinticinco metros, en el pinar. Estamos hablando, por tanto, de temperaturas que pudieron rondar los 1.000 o 2.000 grados. «Con llamas de más de un metro y medio o dos metros de alto no puedes hacer un ataque directo, no puedes ni acercarte a ellas por mucha ropa ignífuga que lleves», explicó Arencibia.

Por eso, en estos casos, la acción se plantea desde el borde, donde hay menor radiación, hacia el interior: primero se controla y luego se apaga.

Pero además, en contra de los bomberos jugaba la circunstancia de que el fuego ascendía. Esto hace que las llamas aceleren más el paso ya que, al tumbarse, pues son empujadas desde atrás por el viento, consumen más rápidamente el combustible que van encontrando a su paso.