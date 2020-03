Monumento funerario bajo las piedras

El yacimiento de La Fortaleza, en Santa Lucía de Tirajana, ha deparado una nueva sorpresa. Una excavación que financia el Cabildo ha sacado a la luz cuatro estructuras arqueológicas inéditas en Gran Canaria e incluso en toda Canarias. Son construcciones en forma de túmulo, similares a las que se conservan, por ejemplo, en La Guancha, en Gáldar, pero que ni albergan restos mortales ni parece que fueron usadas como sepulturas. Marco Moreno, arqueólogo y gerente de Tibicena, la empresa a la que el Cabildo le adjudicó este proyecto, interpreta que podrían tener la función de un cenotafio, una tumba vacía o monumento funerario que pudo hacer las veces de hito en el paisaje para advertir a las poblaciones de entonces de que allí se daba entrada a un cementerio, a la Fortaleza Chica, una necrópolis aborigen situada justo detrás. «Sería algo así como la función que en la iconografía cristiana tendrían el ángel y la trompeta».

Moreno explicó ayer esta primera interpretación del hallazgo en una visita al enclave con el consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo, Teodoro Sosa, el alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, el vicealcalde, Francisco García, y la edil de Cultura, Yaiza Pérez. «Estructuras tumulares como estas, sin restos humanos, solo las encontramos en el norte de África, son como lugares de reunión o hitos en el paisaje que anclan la memoria de esas poblaciones a esos espacios que se ubicaban cerca de los caminos o de los recintos funerarios», como es el caso del hallado en La Fortaleza.

La institución insular financia los trabajos con 54.000 euros. Llevan un mes en faena. Ya han excavado dos y les faltan las otras dos, y aunque Moreno no puede descartar que aparezcan restos humanos, todos los indicios apuntan a que también estén vacíos. Sí descarta, en cambio, que hayan sido expoliadas. «Al revés; han pasado desapercibidas durante siglos, porque como eran una montaña de piedras, quienes trabajaron la agricultura por esta zona, piedra que veían, piedra que tiraban ahí». Es decir, que «igual que la finca de plataneras salvó a la Cueva Pintada, aquí el cultivo de secano salvó a estas estructuras», subrayó. Saben de dos más, pero no serán excavadas ahora. Moreno cree, de hecho, que debió haber más en la isla, pero que «al no tener muertos en su interior, fueron desmontadas».

Otro objetivo del proyecto pasa por intentar datarlas mediante carbono 14. El problema es que apenas han hallado restos materiales. Usarán para ello un trozo de hueso de cabra y otro de madera. Moreno se arriesga a lanzar una hipótesis. Dado que La Fortaleza estuvo ocupada, con altas y bajas, desde el siglo IV al XVI, con una fase más activa hasta el siglo XIII, cree que estas estructuras corresponden a la fase final de ese periodo, del siglo XI en adelante. El proyecto incluirá también la excavación de la estructura 7, la que llaman casa de Rosa Schlueter, por la arqueóloga que la excavó en 1992, que tiene una forma singular y en la que apareció un idolillo.