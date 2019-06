Meloneras aspira a ser la sede europea del Circo del Sol

La sede internacional de Cirque du Soleil (Circo del Sol) se sitúa en el distrito de Saint-Michel de Montreal, Canadá, en donde antiguamente existía un centro de tratamiento y eliminación de desechos. Su construcción en 1997 fue parte de un programa de desarrollo urbano donde el circo se convierte en centro cultural de un complejo medioambiental del distrito. «Se convirtió en un huerto que cambia y se adapta con las estaciones». Un orgullo para Canadá.

También Gran Canaria aspira a contar con una instalación fija del Circo del Sol que no solo sea su sede en Europa, sino el impulso transformador que dé un giro de ciento ochenta grados a la oferta de ocio de la isla.

«El Circo del Sol, que ya tiene sede en América y Asia, está buscando su espacio fijo en Europa, y nosotros aspiramos a que sea Meloneras», afirmó Zoilo Alemán, el director de Congresos, Grupos e Incentivos en Lopesan Hotel Group, entidad que desde ExpoMeloneras ha hecho posible que la empresa canadiense visite por primera vez la isla.

Alemán, presente durante los trabajos desarrollados para el montaje de la gran carpa blanca, lo cual tuvo lugar el pasado jueves, no dudo en señalar en relación al futuro que «nos la estamos jugando» con el resultado de la visita del Circo del Sol. «Esto tiene que salir bien, si no se lo pensarán mucho para elegirnos como sede fija», remarcó.

No obstante, su presencia en Gran Canaria es un ejemplo de que apuestan por el destino, «de lo contrario no hubiesen decidido permanecer tres meses, sino las cuatro o cinco semanas que habitualmente fijan para realizar sus espectáculos». «Este año son tres meses y si el resultado obtenido es positivo, porque no nos olvidemos que esto es una empresa que busca beneficios, el próximo ano serán seis meses de actividades, de verano a invierno», ha indicado el directivo de Grupo Lopesan.

Zoilo Alemán reveló que la presencia del Circo del Sol en Gran Canaria «es una apuesta de futuro no solo para Grupo Lopesan sino para todos los grancanarios, porque es una alternativa que pasa por contar con la mayor oferta de ocio del mundo».

Con su espectáculo Totem, que comienza el 6 de julio próximo, la isla consigue una oferta diversificada como destino turístico. «Tenemos sol y playa, lo básico, y ocio de calidad», afirmó.