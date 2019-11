Melián carga contra el sistema educativo con ‘El veneno del miedo’

Lleva tres novelas, pero su propia vida podría abarcar sagas y series completas. Cuenta con 81 años, la mayoría de ellos invertidos en una lucha continuada contra el sistema imperante. Esto le provocó su despido de la diócesis durante el franquismo, dejando huérfanos a los vecinos de El Ejido y Valle de los Nueve, barrios donde ejerció como párroco hasta 1973. Allí se implicó en un desarrollo comunitario con concienciación política e integración de la mujer en la cultura que ponía nervioso a los gobernantes. En aquellos tiempos las inquietudes progresistas no estabas bien vistas. «Juan Pulido, presidente por aquel entonces del Cabildo de Gran Canaria, me dijo en una ocasión: ‘De la educación de la sociedad se encargan los hombres con los pantalones y no los curas con enaguas’», recuerda Melián, cuya secularización le terminó llegando después de que la policía política decretase que en sus actividades existía un adoctrinamiento marxista tras llamar al vicario y enseñarle los panfletos que elaboraba. «Al final solo me quedaban dos opciones, o el obispo me expulsaba de la diócesis o me encerraban en la cárcel», relata el escritor.

Este afán reivindicativo también le supuso complicaciones durante su etapa como profesor en el José Arencibia Gil. Allí instaba a los alumnos «a crecer por sí mismo buscando la verdad de la vida» y a no dejarse adoctrinar. «Organizaba jornadas de reflexión sobre el significado del cristianismo en la plaza de San Francisco a las que acudían grandes grupos de jóvenes», señala esta figura adelantada a su tiempo. Su metodología incomodaba y lo llegaron a echar, pero como los motivos de su expulsión no se sostenían fue readmitido apenas tres días después.

Siguió impartiendo cátedra en colegios de la capital hasta su jubilación en 2006, y ahora explota su vena de escritor, ayudándose de todas sus vivencias para ambientar sus novelas. Después de En tierras del Sur (2010) y El Éxodo, una conspiración hebrea (2015), presentará el 14 de noviembre su última obra: El veneno del miedo. Un libro que relata las vivencias de Alison, una profesora que lucha contra un corrompido sistema educativo que se ha dejado llevar por las influencias políticas y económicas en contra de los intereses formativos del alumnado. Un contexto real para una novela que contiene la investigación de la muerte de un menor como tema principal. «Alison pretende que la educación no sea programada, sino que gire todo a la realidad que se van a encontrar los estudiantes», explica su autor, empleando su dilatada trayectoria y la experiencia adquirida en la docencia para denunciar «un sistema educativo todavía dominado por lo político y lo económico».

«El alto fracaso escolar se debe a la falta de estímulos», incide Melián, un ex cura licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Comillas y en Ciencias de la Religión, al que sus 81 años no le impiden seguir batallando ni mostrar una ideología progresista fuera de lo común en personas tan ligadas a la fe. Antes en Telde, ahora en Las Palmas de Gran Canaria, pero siempre con la valentía de alzar la voz contra las injusticias. Hasta el fin de sus días.