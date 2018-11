Marco Aurelio Pérez: «El Siam Park va al ritmo del promotor»

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez aseguró ayer que «el ritmo de la construcción del Siam Park va como quiere que vaya su promotor». En un gesto de ser más explícito sobre el enfrentamiento que mantiene con el propietario, Kissling añadió que «el verdadero problema está en al lectura inadecuada que ha hecho la propiedad de esta infraestructura sobre los terrenos que compró para su construcción».

De los 170.000 metros cuadrados adquiridos, más de 120.000 son de propiedad estatal desde el año 2012 y calcular el 10% que le corresponde al Ayuntamiento como compensación es donde radica el principal problema».

Candidato. El otro gran interrogante sobre el que Marco Aurelio tampoco se quiso pronunciar con demasiada claridad y extensión es su candidatura a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular.

Pérez, ha negado que el Partido Popular le haya propuesto ser su candidato a presidir el Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de 2019 pese a las noticias publicadas al respecto, aunque ha admitido que le gustaría.

«Ningún político puede decir que no le gusta nada en política. Si no, estaría mintiendo», ha dicho Pérez, que ha apostillado, no obstante: «pero lo que sí es cierto es que la decisión que pueda tomar sobre si voy o no voy a otra administración que no sea el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no la tengo lo suficientemente madura».

Por eso, ha afirmado que, de momento, «no hay candidatura de Marco Aurelio al Cabildo», y que «esa es la respuesta que le corresponde dar» a quienes le pregunten sobre el asunto, como han hecho ayer aprovechando su participación en la presentación de la sexta edición del Foro Internacional del Turismo de Maspalomas Costa Canaria los periodistas, a quienes ha querido aclarar que él «no tiene ninguna decisión al respecto» aún.

Por eso ha declarado: «la única certeza que hay al respecto es que soy el alcalde de San Bartolomé de Tirajana y que en estos momentos se está intentando pensar en personas que puedan ir encabezando diferentes candidaturas a lo que es el Cabildo de Gran Canaria». Si bien ha reconocido que el debate sobre su eventual candidatura no está maduro.