Limpiar y repoblar para prevenir

Aún tardaremos en volver a ver aquella estampa. Pero hombres y mujeres trabajan en la cumbre de Gran Canaria para acortar los plazos. Los primeros resultados son visibles en las zonas más perjudicadas. La cumbre recupera poco a poco el verde. Aunque ha llovido poco, apenas nada en una de las épocas de mayor sequía de la historia en las islas, la labor de las cuadrillas, con talas controladas de árboles carbonizados, en su mayoría especies que no son endémicas, y la repoblación con pinos canarios, castaños y nogales están recuperando poco a poco el paisaje devastado por el último gran incendio.

«Hay que agradecer la gran labor de los trabajadores de Gesplan y todos los voluntarios, particulares y empresas, que han ayudado los últimos meses para recuperar la cumbre», afirma agradecido Miguel Ángel Rodríguez, responsable de Medio Ambiente del Cabildo. Uno de los hombres que están facilitando el renacer en la zona arrasada por la tiranía de las llamas es Leandro Galván, capataz de Gesplan en la zona cumbrera. «En total son unas 10 cuadrillas de más de 70 personas repartidas en diferentes zonas. Poco a poco se va notando el trabajo que se viene haciendo desde que se extinguió el incendio. En la base 4 en la que me encuentro estamos talando ejemplares de radiata que no se pueden recuperar. Se trata de un pino que no es originario de Canarias y que no tiene la capacidad de recuperarse como el pino de aquí. También se están plantando pinos, castaños y nogales para recuperar la zona dañada y se instalan fajinas para que las escorrentías no destruyan el suelo tras el incendio», afirma Galván, que explica la estrategia de paisaje mosaico que servirá para repoblar y prevenir incendios.

«El pino canario es más resistente, pero ayuda a que se propague el fuego por su estructura. Sin embargo el castaño y el nogal también son árboles fuertes y, por sus características, evitan que el fuego corra fácilmente y son más fáciles de controlar en caso de incendio», asegura una de las personas que más conocen la cumbre.