Hidalgo: «Vamos a un reseteo por completo de la realidad económica»

— ¿Cómo lleva el alcalde el confinamiento? ¿Lo está aplicando o no le queda otra que ir al despacho municipal?

— No me queda otra que venir al despacho, aunque las medidas de confinamiento la intento seguir al máximo posible. Trato de concentrar el trabajo que me obliga ir al despacho por las mañanas y por las tardes ya por vía telemática desde casa si no hay que trasladarse a algún lugar por alguna circunstancias.

— El estado de alarma concentra las decisiones en el Gobierno central. En la esfera municipal, ¿cuáles son las principales medidas hasta la fecha?

— En cuanto se previó la situación, incluso antes del decreto de estado de alarma, ya habíamos celebrado dos comisiones de urgencia. Incluso convocamos a nuestro órgano de coordinación de emergencias ante una posible declaración del estado de alarma. Una vez activada la alarma, nos hemos tenido que coordinar con el Estado fundamentalmente y eso lleva una logística importante, y por otro lado asumir el coste social de las medidas de confinamiento y las adicionales, me refiero a aquellas que estaba previsto que asumieran varias administraciones y en las que hemos actuado porque entendíamos que no se podía esperar ni uno ni dos días.

— ¿Qué acciones concretas se han desarrollado en materia social?

— Lo hemos hecho en tres flancos fundamentalmente: personas sin hogar, ayuda a domicilio y personas sin capacidad de acceder a alimentos por falta de recursos. Nos hemos convertido además en un tractor del resto de municipios de Gran Canaria. Estamos abordando la habilitación de plazas de acogida, resolviendo el confinamiento, garantizar los kits de comida a la gente en domicilios, también a personas mayores y a niños sin recursos... todo lo estamos cubriendo.

— ¿El personal municipal que presta esos y otros servicios cuenta con las medidas de protección adecuadas?

— Eso está generando tensiones en todas las administraciones. Tengo que decir de forma meridianamente clara que todos los trabajadores que tengan que ejercer una función en el Ayuntamiento lo deben hacer con los equipos EPI, con la supervisión de los equipos de prevención que tenemos. A eso se une que tenemos a más de 250 personas haciendo trabajo telemático, tenemos otro grupo importante que trabaja en sus casas con discos duros, de manera que prácticamente están vacías las oficinas municipales, y se consigue sacar adelante el trabajo. Y así y todo tenemos a personal en primera línea de batalla, sobre todo en el ámbito sociosanitario. Tuvimos el rifirrafe jurídico conocido a nivel judicial en la ayuda a domicilio entre la empresa y los sindicatos y en eso hemos sido también meridianamente claros: el servicio se tiene que dar y los mayores tienen que seguir en sus casas. Los jueces han sido claros al respecto: tienen que cumplirse los servicios y tienen que garantizarse los equipos de protección.

— El presidente Torres dijo hace una semana que el presupuesto de este año ya era «papel mojado» y que la prioridad es atender esta crisis. ¿Tiene usted asumido que para el Ayuntamiento será similar? ¿Tiene una estimación del coste para las arcas municipales?

— Creo que todos los gestores públicos que tenemos un presupuesto somos conscientes del escenario que estamos viviendo. El escenario es de resetear la realidad económica a medio plazo, si no es a largo. Tenemos recursos y capacidad para gestionarlos hasta el día 11 de abril pero estamos previendo ya el post 11. ¿Por ejemplo? En nuestros centros de atención a personas sin hogar tenemos 253 plazas y nos quedan 13 y somos conscientes de que no llegamos al día 11, de manera que ya tenemos otro pabellón con 50 plazas, con las camas y los colchones, y la comida preparada incluso para un mes. No es posible planificar el coste más allá de un mes porque no es solo el gasto que provocamos sino el descenso de ingresos. Hemos tomado medidas contundentes desde el punto de vista económico pero eso no será nada comparado con lo que nos afectará el descenso de recaudación en el bloque de financiación por las medidas que ha aplicado el Gobierno, tanto el canario como el central. Insisto en que vamos a un reseteo por completo de la realidad económica. Afortunadamente tenemos superávit y un remanente de tesorería que se acerca a los 200 millones y no debemos un euro a ningún banco, de manera que nos podemos endeudar.

— ¿Prevé reducciones de empleo del personal municipal, como están haciendo las empresas privadas?

— No nos hemos planteado ese escenario. Es verdad que la caída de ingresos de algunas de nuestras empresas públicas justificaría esa situación pero no nos lo hemos planteado. Una de las medidas que estamos tomando es dar recursos a aquellas empresas públicas que lo necesitan para que no entren en quiebra técnica, porque eso sería calamitoso y necesitarían a un ERTE. Insisto: no nos lo planteamos.

— ¿Está funcionando la colaboración entre el grupo de gobierno y la oposición? ¿Hay contacto permanente?

— Desde que se dio esta situación hace dos semanas y decreté la suspensión de los plenos, creí conveniente convocar un órgano digamos que informal con los portavoces del gobierno y la oposición, y llevamos ya dos reuniones. Ahí doy cuenta de la situación y de las actuaciones internas y externas que tomamos. Tenerlos al día creo que es lo mínimo cuando los organismos de control democrático de la gestión están casi en suspenso.

— ¿Es usted partidario de un cese completo de actividad? Hay quejas, por ejemplo, por la continuidad de la construcción.

— -Tengo mi opinión al respecto pero creo que sería una insensatez por mi parte poner elementos de cuestión sobre las medidas que se toman. Ahora creo que tenemos que ser un soldado en esta operación. El Gobierno central ha asumido las decisiones, y creo que es lo conveniente en una situación como esta, y es evidente que cortar en seco la construcción, unido en Canarias a la paralización del turismo, tendría un impacto económico importante, pero esto lo tienen que poner en la balanza los que tienen toda la información.

— Canarias fue de las primeras que apostó por el turismo cero. ¿Cuánto tiempo cree que tardaremos en volver al turismo cien que teníamos?

— En la ciudad además nos ha cogido en un momento muy dulce, con el añadido de que era la temporada alta, a diferencia de la península. Teníamos unos datos excelentes que se han cortado de manera abrupta. No tengo la bolita de cristal y no soy capaz de aventurar el escenario porque incluso aunque la situación acabe el día 11, el impacto será muy grande. Espero, como dicen los economistas, que el impacto sea en forma de uve.

— ¿Hay que afrontar responsabilidades políticas a nivel nacional por la gestión de la crisis? ¿El Gobierno de España lo ha hecho bien? En Canarias esta semana el presidente Torres ha destituido a la consejera de Sanidad y a parte de su equipo pero a nivel nacional no parece que vaya a suceder.

— No son situaciones comparables. Creo que se están tomando medidas contundentes, con firmeza y con la máxima transparencia. Después habrá que hacer un análisis de todo, no solo de qué ha hecho un Gobierno frente a otro, sino también de cómo se afrontan situaciones víricas como esta, un análisis que tendrá que ser mundial. Desgraciadamente algunos responsables políticos creen que ante situaciones así, que generan además mucho estrés económico, hay un filón electoral de futuro. Creo que se equivocan con eso y veremos si los ciudadanos se lo premian o se lo castigan. Lo que hay que hacer es cumplir lo que digan las administraciones que tienen todos los datos.