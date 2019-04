Un preso, en huelga de hambre por presunta discriminación

«Mi hermano está viviendo una situación que no se la deseo a nadie ya que fue trasladado desde Salto del Negro a Juan Grande y, al poco de llegar, lo metieron en un módulo de aislamiento en el que no se le respetan sus salidas al patio, no tiene contacto con nadie y, ni siquiera, le dejan ejercer su derecho a llamar por teléfono», dijo su hermana Sabrina Trujillo.

Por ello, «ha decidido hacer una huelga de hambre ya que ha enviado numerosos escritos tanto a la dirección del penal como a la jueza de Vigilancia Penitenciaria, pero no han atendido a sus quejas», adelantó. Aparte de la huelga de hambre, la familia del reo –que está preventivo a la espera de ser juzgado–, va a concentrarse «en la puerta de la prisión el próximo día 276 a partir de las cinco de la tarde y para ello ya pedimos permiso incluso. No solo es mi hermano el que está viviendo una situación de discriminación sino son muchas las personas que están en la cárcel que padecen problemas similares y por eso hemos querido denunciar los hechos», reflejó Sabrina Trujillo, quien pidió nuevamente «a la dirección del penal que reconsidere su postura».