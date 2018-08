Un mapa con enigma

En la vida real, un mapa impreso hace más de 300 años es ya de por sí un tesoro, aunque no me negarán que una «x» indicando un lugar añadiría romanticismo y emoción a nuestras vidas. No es el caso. Ojalá. Aún así el documento que hoy les traigo invita a soñar, a navegar... y dan ganas de sentarse en la posada del Almirante Benbow a releer a Stevenson.