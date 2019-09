Un cambio de titular estanca el convenio de Obra Social

La responsable de los Servicios Sociales, la socialista Carmen Luz Vargas, indica cuál es la cronología de los acontecimientos y cuál será la de los próximos meses. «Todo conlleva un trámite. En el Ayuntamiento, después de las elecciones, cambió la titularidad del área y al no estar todo literal Intervención le pone reparos y lo tira para atrás. El pasado 22 de agosto volvimos a mandar el documento a la sección de asesoría jurídica y estamos pendientes de que le den salida. Una vez eso suceda pasará por Fiscalización, una junta de gobierno y se procederá a la firma del convenio con la entidad», aclaró.

Ante la llamada de emergencia de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, en complicada situación financiera al no haber cobrado los 220.000 euros que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le debe abonar por convenio este año, el gobierno local se confiesa atado de pies y manos. Según expuso a este diario Carmen Luz Vargas, concejala de Servicios Sociales , los reparos de Intervención por el cambio en la titularidad del área estancan la firma del convenio.

«Ojalá hubiera una fórmula exprés para abonarlo», señala la concejala Vargas

Ante ese escenario, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dice no tener respuestas. «Ojalá hubiera una fórmula exprés con la que agilizar los pasos y poder pagar el convenio a la Obra Social. Pero lamentablemente así son las cosas en la administración y no podemos hacer nada», señaló a este periódico Carmen Luz Vargas.

Plazos.

La edil socialista tampoco tiene un plazo de tiempo que ofrecer a los miembros de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, que ven como el proceso comienza desde el principio de nuevo sin que ellos hayan cometido ningún error burocrático ni equivocación alguna en la documentación aportada al convenio. «Hay que tener en cuenta que el servicio de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva los asuntos de todos los departamentos de la corporación, no solo los de Servicios Sociales. Por lo tanto el volumen de trabajo que tienen es muy alto, con lo que no me puedo comprometer a dar una fecha para que se resuelva el asunto. Yo creo que en el estado del proceso en el que nos encontramos ya podemos esperar que todo se resuelva de la manera más rápida posible», comentó la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.