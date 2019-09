El tripartito tensa la situación de la Obra Social

El Ayuntamiento de la capital siempre ha colaborado con la Obra Social de Acogida y Desarrollo desde su nacimiento en 1988. Según la última renovación del convenio, sellada en el año 2007, la corporación municipal abona 220.000 euros a la entidad cada año. Una cifra que no ha sido transferida todavía este año. «Nunca nos había pasado esto, normalmente siempre nos habían abonado el dinero en el primer semestre del año. Pero ya estamos en septiembre y todavía ni son capaces de decirnos para cuándo podría estar», explica con angustia el hermano García Barriga.

La demora puede afectar a las nóminas de los 93 empleados

Carta al alcalde.

El hermano Jesús García Barriga, en su condición de director de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, envió una carta a Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y a Luz Carmen Vargas, concejal delegada de Servicios Sociales, en la que les requería el pago del convenio y les exponía las graves dificultades en las que se encontraba la entidad. Le consta que el jefe del gobierno local la ha recibido, pero no le ha contestado.

«No he podido hablar con él», expone García Barriga. «Sí que lo he hecho con la concejala y me dijo que iba a ser todo lo posible por aligerar la situación, algo que le agradezco profundamente», indicó.

Para García Barriga la situación es inédita. «Desde que abrimos la Obra Social de Acogida y Desarrollo hemos tenido una amplia colaboración con todos los alcaldes, y en ese momento era José Vicente León. Para hacerse una idea del tiempo que ha pasado. Espero que en los próximos días Augusto Hidalgo reaccione y pueda liberar el cobro que estamos esperando», aseveró.

El hermano Jesús García Barriga, en su condición de presidente de la Obra, insiste en que los recursos que demandan son esenciales para poder atender los 150 casos de pobreza y exclusión social con los que lidian cada día, además de para poder abonar las nóminas de los 93 trabajadores que tienen en plantilla, 25 de ellos, según subraya, son personas que sufren discapacidad.