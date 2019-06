Un apagón afecta a restaurantes de Vegueta y al mercado todo el día

Vecinos sin luz, bares y restaurantes sin poder preparar la comida y comerciantes del mercado de Vegueta sin poder pesar las compras fueron las víctimas principales de una avería que tuvo sin suministro eléctrico durante once horas el entorno de Mendizábal y Pelota.

Comerciantes y restauradores hablan de un «fogonazo» que se produjo en las instalaciones eléctricas que Endesa tiene junto al edificio del antiguo restaurante El Herreño, en la calle Andrés Déniz (El Ratón), en una antigua pajarería. La compañía eléctrica confirmó que el problema se había dado en esa estación transformadora, que proporciona energía a 198 clientes, entre ellos las oficinas municipales del distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, el mercado de Vegueta o el aparcamiento de Sagulpa.

«Es la segunda vez en los últimos meses que sufrimos una situación similar», lamentó la gerente de la Asociación Vegueta de Ocio y Restauración (Avor), Olga Palacios, «la vez anterior, que fue el 11 de marzo, nos dijeron que se había producido un problema en la subestación de Barranco Seco y estuvimos más de dos horas para que nos devolvieran el suministro eléctrico».

Los restaurantes no podían ayer preparar sus menús para atender a los clientes en la hora de la comida. «Esto nos paraliza desde el punto de vista económico», prosiguió la portavoz de Avor, «porque los restaurantes tienen que empezar a preparar todo entre las 10.30 horas y las 11.00 horas». «¿Quién nos compensa ahora estas pérdidas?», lamentó, «somos un colectivo de más de treinta empresas que se han visto afectadas». Los cortes afectaron a la calle Mendizábal, hasta Montesdeoca, y a la calle Pelota, hasta Armas.

Palacios criticó los ritmos de respuesta de la compañía eléctrica. «No se presentaron hasta la una de la tarde pese a que la avería se produjo a las nueve de la mañana», indicó, «a las nueve nos dijeron que se arreglaría en noventa minutos; a las once sacaron un nuevo aviso diciendo que no se repararía hasta las 13.15 horas; y a las doce crearon una incidencia y nos explicaron que no se solventaría la situación hasta las 14.45 horas».

Sin embargo, desde Endesa se explicó que tan pronto como se tuvo conocimiento se empezó a trabajar en la reparación de la avería. Lo que ocurre es que no se moviliza ningún equipo al lugar de la incidencia hasta acotar el problema. «Cuando se reciben varias llamadas, desde el centro de control de Miller Bajo se van haciendo maniobras que nos permiten ir descartando posibles causas», explicaron las fuentes consultadas, «en un problema de baja tensión, como éste, no hay nada que nos avise». Una vez descartadas otras posibles causas, entonces se envía a un equipo a revisar la estación. Allí se detectó que de las dos estaciones transformadoras que suministran a la zona, una se había desconectado, por lo que se procedió a su revisión. Por la tarde se decidió sustituir el transformador, un proceso complicado por el peso y los anclajes de la instalación. El suministro eléctrico de la zona no se recuperó hasta las 19.50 horas.