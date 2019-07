«Somos un club privado pero abierto a la sociedad»

— Recién estrenado su segundo mandato al frente del Real Club Victoria, ¿qué balance hace de sus primeros cuatro años como presidente?

— Aunque a lo mejor no soy yo quien debería hacerlo, lo calificaría de bastante positivo. Creo que el club ha ganado muchísimo en presencia en la calle y social, deportiva y económicamente, porque no es que estemos boyantes pero nos mantenemos bien. Sobre todo, siendo como dice el Secretario, Cándido Corujo, un club muy nervioso porque estamos todo el día metidos en saraos, haciendo cosas, desde participar en las Fiestas de la Naval a organizar el paseo romero del Día de Canarias o montar nuestra propia Feria de Abril. Además de que tenemos 18 equipos desde regional preferente, juvenil categoría nacional hasta las escuelitas de niños de 4 años. Y hemos mantenido, futbolísticamente hablando, todos los equipos en las categorías, no ha habido ningún descenso, ha habido un aumento de jugadores de fútbol en el club. También la sección náutica, con los campus que organizamos todos los veranos y en el que participan entre 180 y 200 niños que se quedan todos los días con la playa. Pero también tenemos dos equipos de dominó y las actividades fijas del club como las sevillana, la coral y la parranda Café Tin. Pero también actividades culturales como exposiciones, presentaciones de libros o conferencias.

— ¿Cuál era el principal reto que se marcó su equipo? ¿Se ha conseguido?

— El objetivo era, sobre todo, mantener la vida social del club y ampliarla y creo que hemos ido aumentando en presencia en la sociedad, en este caso ante la ciudad. También mantener la situación económica del club porque, como me dijo mi antecesor en el cargo, Antonio Padrón, por mucho que haya nunca se le puede perder el respeto al dinero. Y es verdad, por eso siempre tienes que estar vigilante con los gastos. Otros objetivos eran el remozado del edificio, la mejora de la escuela de vela y el ingreso de gente joven.

— ¿Se ha sumado mucha juventud?

— Sí y me encanta venir por las tardes, cuando hay actividades programadas, y ver a tanta gente joven, sobre todo chicas, porque aunque siempre hubo mujeres, me da una alegría especial ver que los socios que se han incorporado son en un número importan chicas jóvenes. Y es importante porque eso es garantizar el futuro de un club de 109 años.

— ¿Con qué masa social cuentan hoy en día?

— Hay 2.526 socios censados numerarios que son unidades familiares, con lo que al final son unas 7.000 personas, porque si la mujer es la titular numeraria su cónyuge también lo es, y sus hijos hasta los 18 años.

— Llega por segunda vez a la presidencia como única candidatura en liza, ¿lo toma como un voto de confianza de esa masa social?

— Sí y estoy encatandísmo porque, no sé si habrá ocurrido antes, pero soy un presidentes que terminé un mandato y voy a iniciar un segundo sin haber tenido otro candidato enfrente. Eso me hace sentir orgullosísimo y sobre todo por el cariño especial que tengo a la gran mayoría de los socios. Creo que es el reconocimiento de los socios, que saben que yo no he venido aquí a gobernar ni a mandar, sino a gestionar, porque el club tiene unos estatutos por los que se rige y unas normas de convivencia y mi obligación es hacerlas cumplir y gestionar el día a día.

— ¿Le acompaña el mismo equipo en esta etapa?

— Gran parte sí y es fundamental, porque por mucho que esté uno aquí todo el día y le dedique las horas que le tenga que dedicar, es fundamental tener alrededor gente que te entienda y que siga la misma línea. Y discutimos mucho y debatimos sobre el funcionamiento del club, pero sin ellos habría sido imposible ni repetir ni aguantar.

— Será en este segundo mandato cuando finalmente se acometa la mejora del edificio.

— Sí, es más un remozado que una reforma porque lo que se nos permite es el adecentamiento de la fachada manteniendo la estética actual, ya que el edificio tiene cierto grado de protección. También se harán varios retoques dentro del mismo, como en la zona del hall donde se van a cambiar los paneles, se pondrá un nuevo lucernario, además de actuaciones en el balneario y en la planta dos, donde se va a poner aire acondicionado. Y es que este edifico se inauguró en 1954, aunque se hizo una reforma importante a finales de los 90 en la que se amplió la parte nueva.

— ¿Cuándo comenzarán las obras?

— Ahora que ya tenemos la autorización yo quiero empezar en agosto, aunque se verano y haga calor, porque tenemos que terminar antes de fin de año. Y quiero destacar el apoyo económico que hemos tenido del Cabildo de Gran Canaria y personalmente de Antonio Morales. Le agradecemos desde el club la manita que nos ha echado y me gustaría que cuando esté la obra terminada venga él y sea quien la presente.

— El hecho de que la sede se encuentre en pleno paseo de Las Canteras convierte a la playa en una socia más de este club, ¿qué le parece que la nueva normativa que va a regir sus usos recoja la prohibición de fumar?

— Me parece muy bien, y te lo dice un carretero porque yo fumo como un carretero. Pero si en la avenida me parece bien que se fume, en el espacio de arena y mar lo prohibiría de esquina a esquina. Y lo dice un fumador empedernido, porque la playa es la gran joya de la corona.

— ¿Dónde está el secreto del club para llevar activo 109 años?

— Parte del éxito es su ubicación porque muchos victoristas son muy playeros y vienen todos los días.

— Y se sienten como en su casa.

— Sí, porque como decía mi antecesor, esto tiene que ser como la prolongación del salón de casa. Y es así.

— ¿Y el futuro cómo se plantea?

— Pasa por rejuvener el club porque presencia en la ciudad siempre hemos tenido y cada vez tenemos más. Además, somos de los más solidarios con las cosas que nos demanda la ciudad. Y es que eso forma parte del objeto social del club, además del apoyo a la práctica del deporte. Somos un club privado pero abierto a la sociedad.