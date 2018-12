San Bernardo abre mes y medio

Las obras que faltan por completar en San Bernardo no se limitan únicamente al exterior del aparcamiento. También quedan por rematar elementos urbanísticos en el exterior como la prolongación del nuevo carril bici, la instalación de maceteros, ya que aseguran que no se pueden poner árboles porque dañarían las aceras, nuevas luminarias con leds, aparcamiento para bicicletas y puesto de recarga para vehículos eléctricos. Además, se elevará el nivel de la carretera para equipararlo al de las aceras y crear una plataforma única.

Comercios.

El cierre de San Bernardo ha tenido un especial impacto en los comercios de la zona. Tanto los de Triana como los de Primero de Mayo han sido críticos durante el más de un año en el que se han ido desarrollando los trabajos por el impacto negativo que han tenido para ellos, algo en lo que José Eduardo Ramírez no está muy de acuerdo. «Las soluciones de tráfico que se propusieron, como el cambio de dirección en algunas de las calles de la zona, el bypass para evitar Primero de Mayo, funcionaron. No se han producido grandes atascos. Aunque es verdad que hay menos aparcamientos en la zona, pese a ganar zona azul en la Alameda. Por eso hemos bajado las tarifas en el aparcamiento de Mata, especialmente por la tarde, y eso le ha dado respuestas. No han sufrido en exceso», manifestó.

Un discurso similar al de Ramírez fue el de Pedro Quevedo, compañero de filas en Nueva Canarias, y de grupo de gobierno en el Ayuntamiento. «Teníamos la preocupación de si podríamos cumplir con nuestro compromiso de cara a las fiestas navideñas ya que queríamos afectar lo menos posible a la campaña de compras. Y estamos satisfechos de poder anunciar que semanas antes de lo previsto, abrimos la calle San Bernardo para permitir una mejor movilidad por la zona en estas fiestas. No hace falta explicar la relevancia que tiene San Bernardo para nuestra ciudad y por eso mismo, no pararemos de trabajar para que en septiembre del año que viene podamos estrenar el aparcamiento», indicó el concejal de la formación nacionalista.