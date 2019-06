Rosi Rodríguez y su larga lucha por sus hijos

Esta vecina de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra ahora mismo en una situación compleja, en la que asegura no tener recursos para tratar de resolver el entuerto. «Esta vivienda la compró el padre de mis hijos, pero está todo a mi nombre. Hace unos 12 años llegué al acuerdo con Vijavi03, la constructora, para la permuta. Pero al final la empresa entró en concurso de acreedores y yo ni siquiera estoy incluida en la lista de personas a las que se le adeuda dinero. Directamente se me devolvió el piso y se me hace responsable, y el banco que les dio el dinero me lo exige a mí para saldar las deudas que quedaron pendientes», indicó.

Su caso se encuentra ahora en el Tribunal Constitucional

Su último intento ante la justicia regional se saldó con que el magistrado Alberto López Villarrubia desestimó su demanda contra la constructora y, a su vez, fue condenada a pagar las costas. Ahora sigue con su camino judicial para tratar de conseguir, en este caso, en el Constitucional, que su situación se resuelva.

Rosi Rodríguez sufrió maltrato, muchas veces, cuenta, en la puerta de esta misma casa que ahora mismo puede perder. «En más de una ocasión mis vecinos me salvaron la vida. Yo lo he pasado muy mal, en tratamientos y en casas de acogida. Y eso es algo de lo que uno ahora no se recupera del todo. Yo firmé en pleno dominio esa permuta sin que nadie me asesorara, solo un notario estaba presente. Y lo hice desesperada para poder tener algo mejor para mis hijos que este edificio, que está viejo, en el que vivimos. Es verdad que tome malas decisiones, pero no puede ser, como dice mi abogada que le dijo el juez, que yo estoy aprovechando mi historia para dar pena y salir beneficiada en este asunto», asevera.

Por ello, Rosi Rodríguez sigue peleando. Aunque a veces la fallan las fuerzas. Estos días sigue buscando quién escuché su mensaje y ya mientras la puerta de su casa se cierra y ella se despide, rodeada de los tres perros que viven con la familia, deja caer rodando por la escalera una última súplica. «Ojalá el juez me diera una hora, solo una hora, para sentarme ante él y explicarle mi vida y que vea cómo tomé esas decisiones», indica.