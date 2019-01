«Revivir el espíritu genuino del carnaval»

Enriquecer.

Es de ahí su insistencia en que a la medida de las noches de Rio de Janeiro o Venecia esta cita se consolide. «Sería ideal, que además de los actos que el propio Ayuntamiento hace de una manera ideal, pues también estén este tipo de iniciativas. Porque se enriquecería el conjunto de la fiesta. Creo que tal y como está enfocado el carnaval va bien; no he conocido ningún responsable que no se haya preocupado por la él, pero es ideal que se fortalezca con este tipo de iniciativas. Como sucede en otras ciudades como Venecia», manifestó.

Para el director artístico esta edición del Baile del Príncipe tiene un importante simbolismo personal. «He superado una situación personal que me ha tenido en stand by, pero la vida me da una nueva oportunidad y quiero aprovecharla totalmente. Voy a dar de mí el máximo. Toda mi profesionalidad y fantasía, porque esta es la fiesta más importante y que a mí me ha dado mucho. Esta fiesta es nuestro referente, como las Fallas lo son a Valencia», subrayó.

Por eso espera entusiasmado la llegada del próximo sábado, cuando todo haya terminado de perfilarse y se materialice en un evento que según cuenta «tiene una gran acogida y los que ya han participado quieren volver. Otra cosa es que es complicado conciliar las agendas pero la gente tiene muchas ganas de venir».