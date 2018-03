Policía y Bomberos renuevan sus envejecidas flotas

Un nuevo camión de Bomberos y unos veinte coches para la Policía Local servirán para renovar una flota que se ha envejecido en los últimos años. En estos momentos, la edad media de los vehículos del servicio de extinción de incendios es de doce años, mientras que la de los de la Policía Local es de quince años.

Esta semana llegarán nuevos coches para el servicio policial, y desde hace unos días ya opera en la ciudad un nuevo camión de primera intervención de bomberos, que este lunes fue presentado de manera oficial por el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo; la concejala de Seguridad Ciudadana, Encarna Galván; la asesora de Seguridad, Eulalia Guerra de Paz; y el jefe del servicio de extinción de incendios y salvamento, José Antonio Nóbrega.

Este vehículo ha supuesto una inversión cercana a los 330.000 euros, que se suman a los 360.000 euros que costó adquirir el vehículo nodriza en 2016. Con ellos, se ha renovado una pequeña parte de la flota que componen en estos momentos 28 camiones de distintos tipos y tamaños.

El parque móvil del servicio de extinción de incendios tiene una media de doce años, aunque todavía operan camiones de catorce años.

Respecto al que se presentó el lunes, el delegado de la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB), Daniel Ojeda, criticó que la adquisición del camión no tuviera en cuenta la opinión de la parte social. En su opinión, «hacen falta vehículos más pequeños y ágiles para llegar a todas las zonas de la ciudad» ya que el nuevo camión de bomberos no será operativo, en su opinión, en calles estrechas, con lo que no podrá prestar servicio en barrios como La Isleta, San José, San Nicolás, etcétera.

Por su parte, Nóbrega restó importancia a estas críticas al señalar que el servicio ya dispone de otros vehículos para atender las necesidades de las calles más estrechas. «En función de las necesidades, saldrán unos camiones u otros», explicó el jefe del cuerpo, «pero no todas las calles de la ciudad son estrechas».

El representante sindical considera también que se debería priorizar la adquisición de vestuario.