Pepa Luzardo: «Sé que me la juego»

"Yo siempre estoy, en las duras y en las maduras. Sé que es difícil, sé que me la juego, pero lo hago con todas las consecuencias", ha manifestado Luzardo, en su primera rueda de prensa después de que el PP de Canarias decidiera cambiar de candidata en su apuesta por recuperar el Ayuntamiento de la capital.

La secretaria general del PP, Australia Navarro, ha declinado explicar las razones por las que han cambiado de cabeza de cartel en la ciudad, más allá de aludir a una "serie de circunstancias", en las que no querido entrar, que hicieron ver al partido y a la propia Salud Gil que era mejor que esta diera "un paso a un lado".

"No hay letra pequeña, no hay nada escondido, absoluta transparencia", ha añadido Navarro, cuando los periodistas le han insistido sobre la cuestión, al preguntarle cuáles eran las condiciones que el PP no ha cumplido, según la versión de Gil.

La nueva candidata a alcaldesa ha comparecido en su presentación arropada por los actuales concejales del PP en Las Palmas de Gran Canaria, en una rueda de prensa en la que Australia Navarro ha anunciado, además, que el portavoz popular en el Consistorio, Ángel Sabroso, será el número 2 de la candidatura de Pepa Luzardo.

Esta ha reconocido que todavía tiene que hablar con el equipo municipal del PP sobre los proyectos concretos que van a incluir en su programa de cara a los comicios de mayo, pero ya ha avanzado que quiere una ciudad "más limpia, más segura y con menos atascos" y de la que los vecinos "se vuelvan a sentir orgullosos".

También ha adelantado que no piensa formar parte de ninguna otra lista electoral, ya sea al Cabildo o al Parlamento autonómico, porque no cree en "los dobletes" con los cargos públicos.

"Mi dedicación (al Ayuntamiento) va a ser absoluta. A mí me gusta ser una alcaldesa a pie de obra, estar con la gente", ha señalado Luzardo, que asegura que el paso del tiempo ha hecho de ella una persona "más pausada" que la alcaldesa que fue hace doce años.

Y no le ha faltado humor para responder a una informadora que le preguntaba a la secretaria general del PP por qué no habían optado mejor por un "relevo generacional" para la Alcaldía: ¿"Me estás llamando vieja?", ha contestado con una sonrisa Luzardo, de 56 años.

La primera mujer que ha gobernado Las Palmas de Gran Canaria también ha asegurado que acepta el reto porque considera que puede devolver a la ciudad un modelo de gestión que ya se demostró durante su mandato y los de José Manuel Soria y Juan José Cardona.

"Tengo ganas, tengo ilusión, tengo equipo y, lo más importante, tengo partido. Asumo un reto que sé que es difícil, pero no imposible", ha apuntado.