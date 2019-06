La rabia arrasa por momentos la voz de Nereida Espino, una de las hermanas desahuciadas junto a los tres hijos de ambas el pasado martes en la Vega de San José. «Nadie ha hecho nada por nosotras, solo queremos un techo para vivir», indica sin poder contener las lágrimas cuando quiere explicar la falta de respuestas que ha recibido de las instituciones en el particular calvario que les ha tocado vivir.

Su desahucio es algo que esperaban. La escalada de acontecimientos desde que el pasado verano vieron un anuncio en Internet ha sido trágica. Primero fueron estafadas, accediendo a la vivienda a través de una persona que nada tenía que ver con ella. Luego, recibiendo una orden de desahucio a nombre de una interior inquilina, que mantenía esa amenaza, cumplida el pasado martes, desde el mes de marzo.

«Llevamos todo ese tiempo intentando hablar con las instituciones. He pedido hasta tres veces cita con el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y todas esas veces me han dicho que ya me llamarían. Nunca me han llamado. Y así con todos los organismos», expresa dolida Nereida.

Al auxilio de esta familia solo ha acudido el Sindicato de Inquilinas, que son los que han proporcionado una alternativa habitacional en una comunidad gestionada por ellos para personas en la misma situación. «Son los únicos que nos han apoyado, a Ruymán Hernández le estaré agradecida toda mi vida», cuenta.

Por su lado, Hernández, preferiría no recibir este agradecimiento. «Es lamentable que una organización como la nuestra, sin ningún tipo de subvención, sea la que esté facilitando alguna solución para las familias en esta situación», dice.