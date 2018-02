Inma Medina: «Los mogollones se los cargó el PP»

— ¿Hemos tenido los peores carnavales de la historia, como ha denunciado el PP?

— El sueño del PP es que fuera así. Dicen que está en la unidad de vigilancia intensiva, que está a punto de morir... Cuando el PP habla de cambios, me lleva a 2013, que fue cuando llevaron los chiringuitos a Guantánamo (El Rincón) y fue lo que acabó en 2015 con las noches de carnaval. Para nosotros está más vivo que nunca.

— ¿Cuál es su valoración de la fiesta?

— Hacemos un balance muy positivo porque es el resultado de un año de trabajo. También hay cosas que cambiar y mejorar.

— ¿Qué aspectos se necesitan mejorar?

—El carnaval se celebra en la calle y con la gente de la calle. No tenemos una fiesta en un recinto cerrado. Tenemos que tener una alternativa, como la tuvimos este año. Una de las cosas que vamos a hacer el próximo año es decir la música que no se debe poner en la cabalgata infantil y vamos a tener agentes de seguridad para que no existan adultos bebiendo y con comportamientos que no son adecuados para la cabalgata. Otra de las cosas que tenemos que hacer es que la cabalgata arranque desde Bravo Murillo y no desde la plaza de La Feria. También vamos estudiar la posibilidad de que la cabalgata salga desde La Isleta, algo que cambió el Partido Popular sin encomendarse a nadie. Respecto a las galas, la de la reina es sencillamente mostrar los diseños. Es algo diferente a la drag. Nadie habla de la gran dama, que el Partido Popular la compartió con el concurso de disfraces adultos. Prueba de que el carnaval está vivo es el alto número de candidatos y de que hayan venido diez patrocinadores nuevos, que hacen un total de 37, aparte de las cinco colaboradoras.

— ¿La gala de la reina no se hace demasiado larga?

— A lo mejor hay que hacerla más dinámica pero no es demasiado extensa porque dura dos horas y media o dos horas y cuarenta minutos. Pero lo importante de la gala es el desfile de las candidatas y sus diseños. Sí tengo claro que seguiré contando con el director artístico, Israel Reyes, porque se lo rifan todos. Estuvo a punto de irse en 2015 porque antes el carnaval, con el PP, no se llevaba desde Sociedad de Promoción, sino desde la alcaldía.

— ¿Y qué pasa con los mogollones?

— Los mogollones se los cargó el Partido Popular. El gran fiasco de los mogollones fue por la política del PP de decirle a los vecinos, en 2013, que se dejan de celebrar noches de carnaval en Santa Catalina y nos lo llevamos al Rincón. Aquel Guantánamo, aquel carnaval privado fue un fiasco y en 2014 lo volvieron a traer a Santa Catalina. Pero no se sentaron con los vecinos, que se sintieron ninguneados, de ahí que pidieran al juzgado que llevara a efecto el acuerdo que firmó Juan José Cardona. Ellos no vinieron a nada en estos carnavales. De todas maneras, está muy bien que el PP se haga notar, a un año de las elecciones, aunque sea con mentiras, así al menos se empiezan a ganar el sueldo los concejales que están liberados.

— ¿La calle ha perdido el carnaval o el carnaval ha perdido la calle? Ya parece que no hay interés en montar ventorrillos...

— Ni una cosa ni otra. Hay otra forma de hacer carnaval. El carnaval de día o el infantil cada vez tienen más participación. Y por la noche, la gente sigue saliendo pero dar cumplimiento al acuerdo de Cardona hace que no tengamos las noches hasta las seis de la mañana. Seguramente es pronto acabar a las tres de la mañana.

— ¿Y buscar un emplazamiento alternativo?

— Estamos dispuestos a escuchar propuestas. Estaría encantada que me dijeran un espacio alternativo al templo de Santa Catalina en el que tener un espacio cerrado con 1.500 metros de escenario y un backstage como el edificio Miller.

— Me refería a los mogollones...

— Ya lo intentó el Partido Popular y montó aquel Guantánamo. La gente quiere el Santa Catalina, el parque y su entorno. Este año recuperamos la plaza del parque de Santa Catalina, donde están las terrazas. A lo mejor hay que dar un cambio a la trasera del parque de Santa Catalina, y en eso vamos a poner todo nuestro empeño.

— ¿A qué se refiere?

— En ponerlo con más iluminación y decoración, pero tenemos que ponernos de acuerdo con los vecinos. Hasta la colocación del escenario es consensuada con ellos.

— Este año hubo una reacción vecinal de protesta contra el carnaval de día de Vegueta. ¿Temen que el precedente de Simón Bolívar tenga un efecto similar en el casco histórico respecto a la celebración?

— No tiene nada que ver. Somos ya una fiesta de interés turístico nacional, que por cierto hay que recordar que el PP no hizo nada para ello. La denuncia de los vecinos de Simón Bolívar fue porque el PP los ninguneó. Además, estamos hablando de horarios normales y cuando acaba la fiesta, los servicios municipales se meten de lleno para dejar el espacio en una situación normal.

— ¿Qué presupuesto tuvieron?

— Ahí estoy mala porque el de Santa Cruz de Tenerife tiene un presupuesto de más de tres millones de euros. Así traigo yo hasta Shakira... Nosotros, desde el Ayuntamiento, aportamos 1,4 millones de euros, y con los patrocinadores y la venta de entradas nos ponemos en 2,2 millones de euros.

— ¿Esa diferencia marca los carnavales de las dos ciudades?

— Es importante pero no todo lo hace el dinero. Me niego a estar comparándome.