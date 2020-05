Las fiestas del Carmen se reinventan

«Esto nos ha cambiado la vida», apunta el párroco de la iglesia del Carmen en La Isleta, Agustín Sánchez, tras anunciarse ayer oficialmente que las fiestas que el barrio organiza cada mes de julio en honor a la patrona de los marineros no se van a poder celebrar del modo tradicional este año, a causa de la crisis sanitaria que ha generado la pandemia del coronavirus. Comenta que la normativa emitida por el Obispado tanto el 25 de abril como este miércoles establece que «no se pueden tener actos masivos por ahora porque, aunque se levante el estado de alarma, hasta que no aparezca una vacuna eficaz no se puede congregar a miles de personas como vienen a las procesiones». Algo que dice «tenemos claro porque para nosotros la salud y la vida de las personas están por encima de cualquier cosa».

Así, avanza que «no se van a tener actos externos, por lo tanto no habrá procesiones». Y «ni siquiera se va a hacer la bajada de la Virgen de su camarín» con la que, como es costumbre, arrancan las celebraciones, porque cree que puede tener «un efecto llamada» ya que eso puede hacer «que venga mucha gente» al templo, que de momento tiene su aforo «limitado a un tercio». Además, expone que «unas de las cosas que recoge el documento del Obispado es la de no mover las imágenes del sitio en el que están porque la gente tiende a tocar el manto y eso es un medio de transmisión».

Sin embargo, el párroco del Carmen aclara que la decisión de no acoger actos masivos -que también respaldan el edil del distrito y la comisión de fiestas- no debe implicar que un mes tan señalado en el calendario isletero como julio pase sin más. Y afirma que «el eslogan nuestro es reinventar las fiestas del Carmen de este año, no suprimirlas».

Por eso, anuncia que «la bajada de la imagen será simbólica y vamos a fomentar todo lo que sean celebraciones, con aforo reducido» en la parroquia de la calle Benartemi, «pero retransmitidas por Facebook y por las redes sociales». Algo que dice ya han probado con éxito. «Hicimos la experiencia en Semana Santa y fue precioso porque participó mucha gente que se siente así cercana a la comunidad y a la parroquia. Y todos los días estamos cantando el Ángelus y lo transmitimos, desde hace casi dos meses», relata.

Además, señala que «tendremos el Rosario de la Aurora todos los días temprano», sobre las 06.00 horas, y aunque la imagen no podrá realizar en los días previos al 16 de julio sus habituales recorridos por distintas zonas del barrio, «rezaremos en la iglesia y lo retransmitiremos, y rezaremos por las calles por las que debería pasar ese día la Virgen, las nombraremos explícitamente». Asimismo, «habrá misa por las tardes».

Añade que «el día de ella», como se conoce en La Isleta el 16 de julio, festividad del Carmen, «tendremos misas durante todo el día», desde «las seis o seis y media» de la mañana, y «después cada hora» durante la jornada, aunque los detalles están aún por ultimar.

En cualquier caso, la idea es que las personas que deseen acudir a la eucaristía de manera presencial en la parroquia del Carmen puedan hacerlo respetando el aforo, «porque ese día vendrá gente», expone en referencia a los muchos fieles que la imagen congrega por su festividad en el barrio. Del mismo modo, «por la tarde tendremos una función solemne» que se podrá seguir en redes.

Algo similar ocurrirá «el día de la marítima» , indica, ya que «tendremos varias eucaristías» y por la tarde habrá una misa solemne «donde pediremos especialmente por las personas del mar».