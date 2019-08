Las aguavivas mantienen el veto al baño en Las Canteras

El responsable de servicio de Cruz Roja explica que este cambio de tendencia es inexplicable, y que está sujeto a los ritmos de las propias medusas , tan complejos de conocer como su propio origen. «Para este fin de semana mucho tiene que cambiar el escenario para recomendar el baño. Vamos a seguir pidiendo que la gente no entre al agua».

Ramos lleva años trabajando en la playa. Y desde hace mucho tiempo no vivía una situación como la actual. «Llevamos ya varias semanas con esta situación. Por poner un ejemplo, el pasado jueves atendimos a 55 personas con picaduras en el puesto que está por el Reina Isabel y 26 en La Cicer. Pero el día anterior fue al revés, 59 en La Cicer y 15 en el Reina», comenta.

Al menos, según Ramos, el fenómeno que está invadiendo Las Canteras estos días «es de las medusas de tipo común, las clavel. No son las portuguesas cuya picada es mucho más peligrosa».

La causa.

Nadie tiene una explicación sobre los motivos que han originado este capítulo excepcional del verano palmense. Fernando Tuya es biólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los investigadores más reputados sobre el entorno de Las Canteras. Desde su perspectiva es muy complicado comprender las razones de esta situación. «Estamos viviendo un fenómeno mucho más intenso de lo habitual, pero es muy complejo porque las aguavivas están muy poco estudiadas, apenas se sabe nada de ellas», expone.

Lo que sí avanza Tuya es que su origen está vinculado a un escenario que no tiene ninguna relación con lo que sucede en la playa de la barra hacia dentro. «Las medusas vienen con la marea y se producen mar adentro, no tiene nada que ver con cuestiones que estén relacionadas directamente con la playa. Ni por causas naturales ni mucho menos con vertidos ni nada semejante. Es más, si el tiempo fuera de sur la propia inercia de la marea las llevaría en otra dirección y no estarían ahora en Las Canteras», explica.

Fernando Tuya, que entre otras publicaciones destaca por las vinculadas a la vida submarina de la playa de Las Canteras, incide en que este ocasional fenómeno es impredecible y complejo de afrontar. «Las medusas nacen en alta mar, por eso conocemos tan poco de ellas. Tienen esa fase pelágica en la que nacen en el fondo y la segunda en la que cobran la forma que le conocemos y van con la corriente en el mar. Nos cuesta conocer su origen y los motivos porque llegan a un lugar determinado», insiste en su intervención.