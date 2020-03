La vida gotea en las plazas de abastos

Los hay que mantienen su leal clientela

Tensión

El mercado es área sensible en estos momentos en los que toda prevención es poca. Por eso se producen algunos momentos de tensión. Sucedió en una de sus pescaderías estos días. Un cliente malencarado decidió tocar la paleta en la que se muestran los precios del producto porque no los veía bien, el pescadero, lógicamente, le reprendió: «Con la situación en la que estamos y viene usted y me toca el pescado. Eso no se puede hacer», le recriminó a lo que el cliente le contestó: «Bobo».

Es una simple anécdota. Como esas seguro que ocurren muchas a diario en una plaza de abastos, pero muestra el estado de tensión en el que se vive estos días.