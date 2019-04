La Policía Local pide etilómetros prestados a la Guardia Civil

Para José Antonio Alonso, el problema no está en la ley de contratos sino en «la falta de organización y de previsión» de los dirigentes municipales y policiales. «No puede ser que tengamos diez alcoholímetros y que en todos se haya caducado la vigencia de su verificación, máxime cuando tienen fechas diferentes», expuso el representante de UGT en la Policía Local, «nunca hemos tenido los diez operativos al mismo tiempo, pero no había pasado tampoco que estuvieran los diez inoperativos».

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aseguró que los etilómetros no se habían podido enviar al centro de calibración porque la nueva ley de contratos impide hacer contratos menores de manera continuada.

Aparte de estos dos etilómetros, la Policía Local dispone de otro «pero no es portátil». El representante de UGT en el cuerpo aseguró que los agentes prefieren no utilizar este recurso porque «nos obliga a trasladar al cuartel a la persona que se va a someter al test, sin saber si va a dar positivo o no».

Por este motivo, y ante la posibilidad de que no se pudieran realizar controles de alcoholemia, el Ayuntamiento decidió pedir prestados sus etilómetros a otras instituciones. El primero fue a la Dirección General de Tráfico (DGT), que facilitó un alcoholímetro que no pudo ser utilizado «porque daba errores», según explicaron desde el grupo de gobierno del Consistorio capitalino.

El cuerpo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tiene a disposición de los agentes diez etilómetros con los que realizar las pruebas de alcoholemia. Sin embargo, ninguno de ellos puede ser utilizado en estos momentos porque no han sido calibrados, tal y como denuncia UGT. Este tipo de instrumentos tienen que pasar un examen anual del Centro Nacional de Metrología, que certifica que funcionan correctamente, lo que sirve de prueba en las denuncias y los juicios. Sin embargo, el Ayuntamiento lleva tiempo sin someter su alcoholímetros a esta revisión oficial.

Sin extintores

UGT también denunció que aproximadamente la mitad de los coches de la Policía Local no tienen extintores «porque no se paga a la empresa suministradora, y cuando se gastan, no son repuestos».

José Antonio Alonso explicó que muchos agentes están llevando sus propios extintores, mientras que otros han decidido coger los que había en la sede de la Policía Local. «El cuartel ya no tiene extintores, si hay un fuego tendrán que actuar los bomberos, que están al lado», explicó, «cuando venga la Inspección de Trabajo verá que no quedan extintores en el edificio».

Desde el Ayuntamiento no se ofreció respuesta sobre este aspecto.