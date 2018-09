La música no se detiene en el Timbeque

El ruido de unos hielos al caer en un vaso acompaña a los primeros acordes del Song in the Breeze de los Outlaws, escupidos por el equipo de sonido. Mientras, las bisagras de la puerta que precede a la escalera en bajada no paran de trabajar por el trasiego de los clientes, que al descender a la altura de la barra, sueltan el ya clásico «buenas noches, Carmelo». Eso es el Timbeque, el histórico bar de Canalejas que cumple este mes de septiembre 25 años de servicio ininterrumpido a los espíritus noctámbulos de Las Palmas de Gran Canaria.

Carmelo Angulo es el Timbeque. No solo porque lo recoja así una licencia administrativa. Lo es porque el local es una prolongación de su personalidad. Y así ha sido desde que abrió la persiana en 1993. El Timbeque es probablemente el último reducto del rock en la ciudad. Mientras Carmelo sirve copas y prepara hamburguesas, bifes o unos calamares, siempre hasta bien entrada la madrugada, por las pantallas de bar se ve y se escuchan los ritmos más famosos del género, del blues o el del jazz como banda sonora ineludible cada noche.

Angulo es el propietario. Pero también el que cada jornada, de martes a sábado, enciende las luces a las 19.30 –los sábados a las 21.00 horas–, se pone tras la barra, a los mandos de la plancha y, fundamentalmente, al frente de la selección musical. Acompañado por su esposa Esther Acosta y con el refuerzo los fines de semana de Melissa Espino.

Un bar que responde a una necesidad vital de su alma mater. «Desde pequeño mi gran pasión fue la música. Siempre quise tener un local cómodo, con buena música, y en el que la gente pudiera comer. Con esa idea abrimos el Timbeque. El bar en el que a mí me gustaría estar como cliente. En aquella época, y pasa lo mismo ahora, no había muchos locales que sirvieran de comer hasta tarde como hacemos aquí», indica.