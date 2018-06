La falta de un camión bloquea el reparto de comida en el Cono Sur

La falta de un camión impide que la asociación de vecinos Vega de San José-Cono Sur pueda recoger, ordenar y repartir los 7.067 kilos de alimentos que les cedió Cruz Roja para las familias necesitadas del barrio. No es la primera vez que pasa. En marzo se vieron en una situación similar, solo que en aquella ocasión se trataba de 21.400 kilos. «Aquello lo salvamos porque los concejales del PP pagaron el camión», explicó el representante vecinal, Óscar Roque.

Lo que costó el transporte de aquellos alimentos a la sede de la asociación de vecinos fue 309 euros. Ahora, para 7.067 kilos, se supone que debería ser aún más barato, teniendo en cuenta que la cantidad a desplazar es tres veces menor. Por eso, desde la asociación de vecinos no se entiende que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les niegue la ayuda, máxime cuando el presupuesto de 2017 acabó con un superávit de 35 millones de euros y un remanente de tesorería de 182 millones de euros.

La mayor parte del alimento retenido en un almacén de Las Torres es leche (4.464 litros), a lo que se añaden productos como arroz (552 kilos), fruta en conserva (524 kilos) y tomate frito en conserva (624 kilos), entre otros. La necesidad más acuciante que tiene esta zona es de leche. Con la aportación de Cruz Roja, las familias se garantizan unos tres meses de suministro de este producto. «Ya este mes la gente se ha quedado sin leche porque se han agotado las reservas y solo tenemos para familias con niños», indicó Roque.

Cruz Roja asignó al colectivo la fecha de hoy, a las 11.00 horas, para retirar los alimentos concedidos, almacenados en un depósito de Las Torres, y llevarlos hasta la asociación de vecinos. Por eso, Óscar Roque se puso en contacto con el área de Cohesión Social del Ayuntamiento. «Se nos respondió que no había partida presupuestaria para el transporte», indicó, «llevamos más de seis años trabajando con personas necesitadas, no solo de la Vega de San José, sino también de vecinos derivados por el Ayuntamiento, y luego ni nos ayudan».

El representante vecinal lanzó una llamada de emergencia. «Hacemos un llamamiento a todos los grupo políticos del Ayuntamiento y a partidos políticos de Canarias, en general, y al regimiento militar de Canarias, por si pueden realizar este servicio con sus camiones, y para aquellas personas que tienen camión con grúa y se presten altruistamente a realizar este servicio», expuso Óscar Roque a través de un escrito fechado ayer.

Desde el Ayuntamiento se respondía que el transporte de alimentos a las organizaciones no gubernamentales que reparten comidas se ha estado prestando con un contrato menor en 2016 y 2017, pero que el de este año está bloqueado por los reparos de Intervención. Y se recuerda que esta ayuda no existía en el mandato anterior.

Sin embargo, para el portavoz del PP, Ángel Sabroso, «estamos ante otro ejemplo del fraude social que ha supuesto este gobierno». El edil recordó que hace meses se aprobó en pleno una propuesta para solventar los problemas con la distribución de alimentos, «pero dejan tiradas a las entidades de reparto sin ofrecerles alternativa alguna».

Por su parte, la edil de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, entiende que «la Concejalía de Cohesión Social e Igualdad no puede responder que no tienen partida presupuestaría para transporte de alimentos, no es justo para los mas vulnerables».