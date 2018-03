La ciudad pierde medio millón del Gobierno para empleo

El Servicio Canario de Empleo concedió una subvención directa al Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (Imef) por valor de 500.000 euros para la realización del programa de colaboración de las grandes ciudades de Canarias en materia de empleo.

Esto supone una rebaja a la mitad de los fondos prometidos, hace un año, por el Gobierno de Canarias a los alcaldes de los cuatro municipios más poblados de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Telde), que además son los más afectados por el problema del desempleo ya que en ellos se concentran cuatro de cada diez parados que hay en el Archipiélago.

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, lamentó este jueves esta decisión. «Se ha reducido la cantidad y se ha tratado igual a quienes no son iguales», denunció. Aún así, el grupo municipal de gobierno ha decidido no hacer de este recorte un casus belli «para no perjudicar a nadie ya que no tienen la culpa los otros municipios». Pese a ello, el edil consideró que la predisposición del Gobierno de Canarias es «muy mejorable».

Para no perder este dinero, el Imef presentó su solicitud de concesión de la subvención directa el pasado 13 de diciembre. El Servicio Canario de Empleo le dio el visto bueno el 29 de diciembre para la ejecución del proyecto Emplea Talento. A fines de enero, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aceptó la subvención, de modo que se calcula que en este mes de marzo comiencen las contrataciones.

Este proyecto prioriza la contratación de los colectivos de difícil inserción, «entre los que se encuentran parados de larga duración, mayores de 45 años, prioritariamente mujeres; personas sin estudios, mayores de 50 años, perceptores del PAE (la ayuda económica contemplada en el Programa de Activación del Empleo diseñado para parados de larga duración) o del plan Prepara, personas con déficits funcionales, personas en exclusión social y jóvenes menores de treinta años, especialmente sin estudios», según se recoge en la resolución emitida por el Servicio Canario de Empleo.