La capital crea su propia Cotmac «para no bloquear las obras»

La comisión de Desarrollo Sostenible aprobó este martes -con los votos a favor del grupo de gobierno, en contra de Ciudadanos y la abstención de PP y Unidos por Gran Canaria- la creación de un nuevo órgano que tramitará la evaluación ambiental de los diferentes proyectos que llegan al Ayuntamiento. Este órgano ambiental revisará los proyectos en situación de interinidad hasta que se desarrolle la legislación autonómica que regule este tipo de atribuciones, que desde la Ley del Suelo recae en cabildos y ayuntamientos.

Precisamente este carácter transitorio es el que fue puesto en cuestión por la Secretaría General del Ayuntamiento, si bien el gobierno recurrió a otros informes para superar este reparo.

En efecto, el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, justificó el levantamiento de estas objeciones para no parar la ciudad. «El informe de la secretaría no es vinculante», dijo ayer, «tenemos que apostar que no se pare la ciudad dentro de la estricta legalidad».

El regidor hizo referencia a tres proyectos que fueron devueltos por el Gobierno de Canarias porque la evaluación ambiental ya no es competencia autonómica, salvo que se hubiera firmado un convenio: el primero es el del centro comercial Siete Palmas, que pretende utilizar el ático para terrazas, y fue presentada en julio de 2017; el segundo data del 3 de agosto de 2017 y se refiere al proyecto Residencial Las Américas, que prevé la construcción de unas cuatrocientas viviendas en el solar del Gran Guanarteme; y el tercero es del 7 de agosto, y supondría eliminar el uso de estación de servicio sobre la antigua gasolinera de Tomás Morales que ahora es una cafetería.

El edil del PP Ángel Sabroso aconsejó al gobierno que «evite la inseguridad que genera la chapucilla de crear el órgano de evaluación ambiental de forma interina». Y critica que «un año después de la ley, Hidalgo diga ahora que va a crear el órgano, sin los trámites previos pertinentes, para no paralizar los expedientes».