La calle que obliga a correr a los ancianos para poder cruzar

Aquel marino benefactor que era el capitán Eliseo López Orduña, acompasado a los vaivenes de su correíllo Viera y Clavijo, se sorprendería hoy de las velocidades que se alcanzan en la calle con que esta ciudad mantiene su recuerdo. Conector de San Antonio y el Paseo de Chil, su configuración en forma de u es una golosina para los amantes de la velocidad, pero una pesadilla para los peatones.

Los vecinos lamentan que las altas velocidades ponen en serias dificultades a ancianos y niños cuando se trata de cruzar de una acera a otra de la calle. «Van a toda pastilla, no hay nada para pacificar la vía», se queja Ino Perdomo, una de las afectadas por esta situación.

«En la curva te pegas un montón de sustos, he tenido que gritar a unos cuantos coches para que frenen», prosiguió la vecina que se ha erigido como portavoz del malestar de los residentes de esta vía.

Aunque hay una señal de limitación de velocidad de 40 kilómetros por hora, lo cierto es que no hay ningún paso de peatones. Los vecinos reclaman al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que instalen pasos de cebra y que coloquen reductores de velocidad del tipo lomo de asno.

«Qué necesidad tenemos de que los mayores tengan que cruzar corriendo por el miedo a que pase un coche a toda velocidad», prosigue Perdomo.

El concejal de Movilidad del Consistorio capitalino, José Eduardo Ramírez, explicó que no tenía conocimiento de la petición vecinal pero aún así se comprometió a visitar la calle para conocer in situ la situación denunciada por los vecinos. Allí estudiará, junto a los técnicos municipales, la posibilidad técnica de pintar un paso de peatones. «Si técnicamente no hay problemas, lo pondremos», dijo. El edil aclaró que también trasladará a Vías y Obras la petición de los lomos de asno, si fueran factibles, porque estos elementos son competencia de este área municipal.