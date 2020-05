Huida a escape del confinamiento

Aunque no se especificó el número, desde la Policía Local se aseguró ayer que se habían puesto pocas sanciones a los ciudadanos incumplidores de las instrucciones del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La mayor parte de las multas fueron impuestas a personas que no respetaban el kilómetro de distancia del domicilio y que se acercaban en coche a la playa de Las Canteras, en especial al entorno del auditorio Alfredo Kraus. Hay que recordar que, según informó el Ayuntamiento, el paseo deberá efectuarse en un radio de un kilómetro desde el domicilio; y el deporte, dentro del término municipal, aunque para desplazarse no se podrá utilizar vehículos privados ni transporte público. La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, explicó que en las zonas verdes de la ciudad no se produjeron incidentes reseñables. «La gente está dando un gran ejemplo de responsabilidad», indicó. Por su parte, el concejal de Deportes, Aridany Romero, también expuso que había habido mucha gente utilizando las pistas deportivas que se abrieron en la ciudad. Tan solo hubo que señalar el caso de algunas personas se saltaron el precinto de los aparatos deportivos.