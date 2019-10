Guanarteme se aferra a sus papagüevos

Pepi González es una histórica líder vecinal. No hay esquina que no conozca. Y, por supuesto, historia que se le quede atrás. Ella documenta la historia de los papagüevos desde que aterrizaron hace décadas en el barrio. «Don Francisco Rodríguez fue el párroco que se encontraba en la iglesia del Pilar cuando se comenzaron a hacer las fiestas, y estuvo durante 52 años. En aquellos primeros años los feriantes le prestaban los papagüevos. Hasta que se decidió que era mejor tener los nuestros propios en el barrio. Y don Juan Bernardez, que fue el primer presidente de la comisión de fiestas, tenía una fábrica de caramelos. Él era catalán y se integró muy bien. Se encargaron seis cabezas originales a Valencia , que son de cartón piedra como los ninots de Las Fallas. Luego se hicieron seis cabezas de reproducción en fibra de vidrio», expone.

Durante décadas esos papagüevos representaron la ilusión de los niños del barrio que cada año esperaban ansiosos porque comenzaran las fiestas para verlos desfilar. «Yo vine de Firgas con nueve años y les tenía incluso un poco de miedo, hasta que acabé incluso bailando con el papagüevos de Cantiflas metida dentro».

Sin embargo, hace varias décadas la historia de los papagüevos se enfrentó a un momento crucial de su historia en el barrio. Un cambio de titular en la parroquia, un nuevo cura que pretendía desahuciar de la iglesia las cabezas de los muñecos y la aparición de Simón Alejandro Urbano, en la actualidad presidente de la comisión de fiestas. «Los iban a tirar a la basura y tomé la decisión de quedarme con ellos. Hay cabezas aquí que tienen hasta 80 años de antigüedad y no podía permitir que se perdiera esta tradición», asegura.

Este año será especial. Tras muchos años de servicio, los papagüevos han sido restaurados. «Esto es patrimonio del barrio y me gustaría que cuando yo me vaya continúe con este legado», señala Simón Urbano. Junto a Pepi González y el presidente de la comisión de fiestas hay un grupo importante de colaboradores del barrio, como Alejandro Martín, que durante el año imparte cursos de papagüevitos para que la tradición no se esfume.