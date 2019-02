Guanarteme, contra la desregulación del alquiler vacacional

A peor

A su juicio, «los poderes públicos priorizan los intereses de la industria turística y de especulación inmobiliaria», ya que en esta cuestión «hay un trasfondo de especulación mediante fondos de inversión y fondos buitres que compran propiedades en las ciudades, y suben los precios con el refuerzo del incremento en los precios de la vivienda vacacional», y el resultado «es que los residentes son expulsados porque no puede competir con los turistas» que «solo vienen unos días a pasárselo bien y pueden afrontar el gasto de unas vacaciones».

Contención

Los colectivos convocantes de la protesta piden «la contención de la vivienda vacacional y del alquiler vacacional en general» porque, «aunque repercute a las zonas más turísticas, se ha extendido a toda la isla, también en el campo, los pueblos y en zonas residenciales».

Aunque celebran la iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de «nombrar equipamiento turístico a la vivienda vacacional» que hace que un alojamiento de este tipo no se pueda abrir en un edificio de vecinos sin ciertos requisitos «en la práctica no se aplica y no se puede hacer efectivo por falta de equipos para vigilar y controlar», por lo que «es una buena intención pero incapaz de contener el problema del alquiler vacacional».