«Nos hemos reinventado», apunta el hermano Jesús García Barriga, presidente de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, en alusión a que, «desde el primer día de confinamiento» al que ha obligado el estado de alarma por la actual crisis sanitaria del coronavirus, esta entidad -que trabaja con personas en situación de pobreza y exclusión social para propiciar su rehabilitación y reinserción- reconvirtió el centro de empleo de tapicería, carpintería, costura y decoración que tiene en sus instalaciones de Tafira en un taller para fabricar mascarillas.

«Fabricamos una media de 500 mascarillas diarias», señala el alma máter de una organización que atiende en los dos hogares con que cuenta en la calle Juan de Quesada y en Tafira a «unas 150 personas más otras 50 de fuera», que pernoctan en la calle o están en otros centros, «y a las que se les atiende con la comida y con los cuidados médicos que necesitan».

Asegura que estas mascarillas «se están dispensando a precio de coste en la plaza de Santa Isabel», en la tienda de segunda mano que tiene la Obra Social en esta zona de Vegueta. Añade que su venta «está fundamentalmente orientada al tercer sector y a muchas personas particulares que lo piden porque tienen algún enfermo en casa o no las encuentran en las farmacias, porque ya la semana pasada se mejoró el tema pero hasta ahora era angustioso porque no había nada», dice al referirse a la escasez que ha habido de estos elementos de protección por la alta demanda.

Paqui Campos es la persona que se encuentra al frente de la tienda de la Obra Social en la plaza de Santa Isabel y confirma que «hay mucha demanda de mascarillas». Pone como ejemplo el hecho de que solo este martes «vendimos 770» y que «otras veces son 500 y pico y otras 900. Sí suelen venderse, sí».

Comenta que quienes más solicitan este artículo de protección -que dispensan en «paquetes de 10 unidades a 5,50 euros»- son «particulares que tienen en sus casas personas mayores a su cargo y que ahora van a empezar a trabajar». Pero también «chicos de la construcción» además de entidades como fundaciones «o centros de menores, que también han llamado».

Explica que esta iniciativa se ha podido llevar a cabo «gracias al hermano Jesús, que es el proyecta todo esto, porque sin él aquí no somos nada». Y es que asegura que además de acercar estas mascarillas a quienes lo necesitan, esta idea permite que personas como ella sigan trabajando y tengan un ingreso. «Lo ha hecho también por no pararnos», reconoce. «Es un santo porque si no, todas estaríamos en casita y en cambio nos tiene a todas trabajando», indica.

Paqui afirma que hace su trabajo con gusto y más ahora porque se trata de responder a un problema de salud. Por eso dice que tiene en cuenta la situación de cada persona cuando atiende los encargos. «Porque se fabrica una media de 500 y se venden unas 700, con lo que hay un poquito de lista de espera. Pero yo siempre le doy un poquito de prioridad a los más necesitados», relata.

El hermano Jesús comenta que los rastrillos solidarios de la Obra Social han permanecido cerrados durante el estado de alarma, «aunque es un centro de asistencia de emergencias». Pero esta semana ya han comenzado a trabajar con cita previa, como otros tantos establecimientos en esta fase de desconfinamiento, y la semana que viene ya abrirán sus puertas con normalidad.

Un contratiempo que sin embargo han logrado solventar porque los socios de honor de la entidad se han portado. «Ha habido una corriente muy fuerte, preguntaron lo que nos hacía falta» y les ayudaron al ver que «la financiación que recibimos por los distintos rastros se había parado este tiempo».

Destaca también que las instituciones han respondido. «El Gobierno de Canarias y el Cabildo nos han adelantado las subvenciones», dice. Además, «hemos pedido una ayuda especial» a las tres instituciones y el Ejecutivo regional ya se ha comprometido.