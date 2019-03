Erika: «Formo parte de un proyecto familiar hermoso»

¿Qué supone para ti presentarte a reina del carnaval?

— En primer lugar es un orgullo presentarme a reina porque me eligieron y porque estoy formando parte de un proyecto familiar hermoso y sobre todo por lo que supone el sentir del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que es una fiesta del pueblo y se vive con muchísimas ganas. Espero ante todo divertirme, que las personas que lo estén viendo se diviertan y dejar huella, porque va a ser un momento fascinante.

¿Cómo sería tu noche de carnaval perfecta? ¿Por qué?

— Una noche de carnaval perfecta sería rodeada de mis amistades y mis seres queridos, en mi caso soy de Maspalomas y el jueves suele ser el día emblemático del carnaval para nosotros, aunque también podría ser cualquier día en Las Palmas de Gran Canaria. Disfrazada como me gusta a mí, poniéndome todo lo que no me pongo en el año y pasándomelo bomba haciendo las locuras que no hago en el resto del año.

¿Con qué famoso, vivo o muerto, pasarías una noche en Río?

— Sin duda alguna pasaría una noche en Río con Nelson Mandela, porque creo fielmente en lo que representa el personaje y su mensaje. Creo que debemos hacer cambios sociales importantes a nivel educativo, a nivel social y de la población; es el momento de llevar a cabo esos cambios para mejorar. Además, siendo una noche en Brasil, obviamente creo que sería un viaje que no se me olvidaría nunca.