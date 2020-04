El tripartito dice que la EMEM vía online conllevaría más despidos

Al contrario que otros municipios españoles, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cierra la puerta al mantenimiento online de la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM). Y ello por dos razones: en primer lugar, porque la modalidad telemática no está contemplada en el contrato; y, en segundo lugar, porque de hacerse, podría suponer el despido de trabajadores.

Así lo refleja la concejala de Educación, Lourdes Armas, en un escrito fechado el pasado 15 de abril y remitido a la concejala del PP María Amador.

Esa respuesta, la única que se ha dignado a ofrecer hasta ahora el grupo de gobierno, destierra la posibilidad de que 1.600 alumnos puedan seguir con sus clases desde casa porque habría que modificar el contrato actual.

«Prestar el servicio únicamente en teleformación implicaría una alteración sustancial del objeto del contrato, que requiere tramitar un expediente complejo de modificación, para lo que sería preciso un estudio económico de cuantificación de costes», expone la edila, «y eso si el pliego y la norma aplicable permitiera esta modificación, algo que habría que estudiar porque probablemente se vería incluso afectada la propia ordenanza, aprobada por el Pleno».

El Ayuntamiento entiende que esa modificación sería un cambio «a la baja», que además requiere del acuerdo de la concesionaria, y «que conllevaría muy probablemente un ajuste de la plantilla».

En este momento, la suspensión del contrato acordado entre el Ayuntamiento y la empresa Eulen, ha supuesto ya el ingreso en el paro de los trabajadores con contratos fijos discontinuos. De hecho, según el comité de empresa, hay 38 profesores que no tienen derecho ni a un mes de paro.

Sin embargo, Lourdes Armas asegura que «con la resolución de la suspensión se garantiza el mantenimiento de la plantilla, al incluir entre los conceptos a indemnizar los gastos salariales que se abonen durante el periodo de suspensión».

«Además, se debe tener en cuenta que no todo el mundo estaría dispuesto a recibir teleformación y abonar la cuota, bien porque no disponen de instrumentos en su domicilio, o por no poder afrontarlo económicamente, lo que repercutiría también en el mantenimiento del servicio, incluso en esa modalidad online, que podría dar lugar, si la empresa no pudiera soportar los costes por una reducción de cuotas, al ya referido ajuste de plantilla», señala el escrito firmado por la concejala de Educación del Consistorio capitalino.

En el mismo escrito, Lourdes Armas reconoce que la suspensión del contrato tendrá costes para el erario público, ya que habría que indemnizar a la empresa Eulen por daños y perjuicios, hasta que se retome la actividad por cuatro epígrafes: los gastos salariales, los de mantenimiento de la garantía definitiva, los de alquileres o costes de mantenimiento de maquinarias, instalaciones y equipos, y los correspondientes a las pólizas de seguro.

Sin valoración.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no contestó este lunes al requerimiento de información hecho desde este periódico respecto a la posibilidad de conocer la cuantía de las indemnizaciones a que podría tener que hacer frente como consecuencia de la suspensión del contrato. El Consistorio adjudicó a Eulen, en enero de 2017, la gestión de la Escuela Municipal de Educación Musical por un importe de 3,56 millones de euros por cuatro años.