El PP critica la falta de apoyo a a la red de personas sin hogar

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lamentó la «actitud evasiva y defensiva del gobierno tripartito del PSOE, Podemos y Nueva Canarias, ante «el incremento de personas sin hogar que duerme en nuestras calles y cuya cantidad», según el último estudio realizado por la consultora Edei, esta cerca de las 200 personas.

«Los voluntarios de los comedores sociales han hablado, los responsables de las ONG y ahora un estudio confirma lo que todos vemos y sabemos, que la ciudad cuenta con un mayor número de personas que duermen en sus calles, algo que el tripartito se niega a ver y a combatir», indicó el edil José Miguel Álamo.

En una nota de prensa, el concejal conservador resalta que el tripartito, en tres años de gobierno, no ha hecho nada para respaldar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las personas sin hogar y se haya pasado casi todo el mandato vendiendo un plan para las personas sin hogar con el Ejecutivo canario que no existe. «A última hora y para justificar su falta de acción, intentando ponerse la tirita antes de la herida, viene a alegar que ha sido el Gobierno de Canarias quien no ha hecho ese plan pero bien que durante estos últimos meses ha estado el concejal de Bienestar Social, Jacinto Ortega, ávido para publicitar un plan que no existe!».

El edil del PP recuerda que durante todo el mandato la formación popular ha venido ofreciéndose al gobierno de Hidalgo para colaborar y abordar actuaciones que permitan llegar a esas personas sin hogar y trabajar codo con codo con los profesionales y voluntarios. «No han respondido a nuestro ofrecimiento y de esa tozudez viene esta situación». Álamo avanzó que en el pleno que hoy se celebra en las Casas Consistoriales presentará una moción en la que vuelve a ofrecer su colaboración para intentar reconducir la situación y lo que es más importante atender a quien peor lo está pasando.