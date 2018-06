El pago de la zona azul de Ciudad Jardín se adelanta por un error

Las zonas azul y verde que se pintaron en la zona de Ciudad Jardín se activarán el próximo martes. Sin embargo, en las últimas semanas, vecinos y visitantes han ido pagando ya sus tiques antes de tiempo por error ya que el pago está activo tanto en los parquímetros instalados en la zona como a través de la aplicación móvil.

Algunos vecinos se han quejado de que los parquímetros están operativos desde hace varias semanas, a pesar de que la previsión oficial era que no se pasara al cobro hasta fin de mes.

Desde el Ayuntamiento se reconoció este error y se cuantificó en 286 el número de tiques pagados antes de que estuvieran operativas las zonas azul y verde.

«No son muchos casos porque nuestro personal ha estado informando», aseguran las mismas fuentes, «pero quienes lo hayan hecho pueden solicitar la devolución del dinero».

Para hacerlo, hay que enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: liquidaciones@sagulpa.com para los pagos en la zona azul. La situación no afecta tanto a los inscritos en la zona verde porque, en su caso, se ha modificado la fecha de vigencia del abono, adaptándolo a la activación del estacionamiento regulado. En estos momentos ya una treintena de residentes de Ciudad Jardín que se han inscrito en el servicio de la zona verde.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, aseguró que «si presentan el tique, se les devolverá el dinero».

Hay que recordar que el Ayuntamiento capitalino habilitó 153 aparcamientos de zona verde en las calles Brasil, Velázquez, Fortuny y Camilo Saint Saenz; y otras 97 plazas azules en las calles Lope de Vega, Núñez de Arce, Francisco González Díaz y Rafael Ramírez.

Se aprovechó la reconstrucción del estacionamiento de las oficinas municipales para pintar las zonas azul y verde de Ciudad Jardín, dadas las necesidades de aparcamiento que iba a generar la obra, pero la regulación se va a mantener activa una vez que el fast park vuelva a entrar en funcionamiento.

El cobro anticipado de los tiques ha generado malestar entre algunos vecinos de la zona que echan en falta más explicaciones por parte de los operarios de Sagulpa. «Nos explican cómo funciona el parquímetro pero no que no se pondrá al cobro hasta finales de mes», explicaron.

Los mismos residentes consultados indicaron que lo que no se está haciendo es sancionando a los conductores que no pagan el tique. «Hay un coche que lleva por lo menos un mes en el mismo sitio, de hecho tuvieron que pintar la zona verde con él ahí y no ha sido sancionado», explicaron a este periódico.

Este extremo fue confirmado por el Consistorio capitalino, que detalló que como la regulación del aparcamiento no está operativa, no se puede sancionar.

La activación del pago se hará el próximo martes ya que el lunes es festivo. Y desde un punto de vista técnico, Sagulpa explica que no se pueden apagar los parquímetros porque no estarían operativos la semana que viene. «Y no podemos retrasarlo más por las obras del aparcamiento del Ayuntamiento», añadieron.