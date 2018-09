El ‘Mein Schiff 1’ abre este domingo la temporada

La Autoridad Portuaria de Las Palmas informó en un comunicado que este domingo día 9 se espera la llegada del Mein Schiff 1 de la naviera TUI Cruises, en la que será su primera escala en el Puerto de La Luz y con el que se abre la temporada 2108-2019.

Este es el primero de los nueve buques de viajeros que la Autoridad Portuaria tiene programados para este mes, cruceros que efectuarán realizarán operaciones con unos 30.300 pasajeros aproximadamente.

Entre los cruceros, además del Mein Schiff 1, destacan el Oriana, operado por P&O Cruises; el Independence of the Seas, de Royal Caribbean Cruise Lines; el World Odyssey, de Semester at Sea; el Azura, de P&O Cruises: y el Celebrity Silhoutte, de Celebrity Cruise.

Además, el comunicado explica que los puertos de Las Palmas continúan con sus positivas previsiones de llegada de cruceristas a los tres recintos portuarios durante la temporada 2018-2019. Así, se señala que en el caso del Puerto de La Luz, «la previsión de pasajeros para esta temporada 2018-2019 que se inició el pasado mes de julio y finalizará en junio, ronda los 725.000 pasajeros, 11.501 más que en 2017-2018 con 713.499 pasajeros y la previsión del año apunta que este 2018 se cerrará con la llegada de 660.000 pasajeros, 18.000 más que en 2017 con 642.084».