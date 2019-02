El lenguaje de un carnaval sin barreras

Salma Aiad y Héctor Campos confiesan que tienen que acudir al maquillaje para resistir el ritmo carnavalero, pero que se sienten orgullosos de ser parte de la fiesta visibilizando «esta discapacidad invisible, que no tiene nada que ver con las motóricas. Es un mundo maravilloso», expone Aiad.

Ellos estarán durante todas las galas del carnaval, tanto en la pantalla como en el backstage . Pero es el concurso de murgas su cita predilecta. Héctor Campos, incluso, tuvo su propia etiqueta en las redes –#interpretebailongo– por su particular lenguaje gestual. «Una cosa es lo que se ve en la televisión, y otra lo que se ve detrás. Como bailamos y disfrutamos con la gente aquí».

El concurso de murgas que el pasado sábado acabó coronando a Serenquenquenes como vencedores, y que tuvo su polémica particular entre crítica y público por la ausencia de Trapasones en el podio de ganadores, dejó muchos protagonistas. Entre ellos los intérpretes que llevaban al lenguaje de signos lo que las agrupaciones contaban en sus canciones. Un trío integrado por Héctor Campos, Salma Aiad y Miriam Rodríguez, que a través de la televisión se hicieron con la simpatía de todos.

El concurso de murgas les obligó a cuatro noches de mucha exigencia, con unas dificultades que Campos relata. «Lo complicado es entender porque son grupos muy numerosos de personas y a nosotros el sonido no nos llega tan bien como puede llega por la televisión, porque nuestro pinganillo está conectado directamente a los micrófonos. Tenemos un interprete de apoyo que mientras uno está haciendo el servicio para la televisión, el otro está sentando cerca con la letra en mano. Cualquier signo que no se entienda el apoyo nos da el paso», subraya.

«Nos pasan los letras y las trabajamos con antelación»

A lo que Aiad añade cómo se preparan para afrontarlo. «Nos pasan las letras unos días antes para tener un tiempo para poder prepararnos, buscar los signos y dar un servicio de buena calidad. Trabajamos también para saber el ritmo de las canciones, saber cómo van. Practicando en casa haciéndolo lento para aquí no sorprendernos y acomodarnos al ritmo de las murgas. Que no se nos queden atrás frases. No nos las aprendemos enteras pero las tenemos de apoyo», subraya.