El IES Ana Luisa Benítez exige la retirada de amianto del centro

El documento señala que las zonas más deterioradas de un centro educativo que el pasado año cumplió medio siglo de historia, son las once naves de talleres en las que se imparte FP, además del gimnasio y el cuarto de mantenimiento. Así, expone que los daños localizados en estas instalaciones «comprometen seriamente la seguridad y salud de los alumnos y personal docente».

Advierte también que la mayor parte de los daños detectados en el instituto «tienen su foco en la cubierta y sistema de evacuación de aguas pluviales. Uno de los principales elementos de estos sistemas es el amianto, lo que limita las opciones de actuación a la retirada y sustitución del sistema de cubrición y evacuación de aguas, no pudiendo realizar ningún tipo de intervención de reparación».

La comunidad educativa del IES Ana Luisa Benítez de Lomo Apolinario -integrada por 446 estudiantes, 60 docentes y otras 20 personas de personal no docente así como unos 400 padres y madres- es conocedora de un informe que ha generado gran preocupación. Por eso espera que Educación proceda a la retirada y sustitución de las cubiertas que contienen amianto, como aconseja el informe técnico elaborado por una empresa especializada. Además, exige que esta actuación se realice por trámite de urgencia, por lo que entiende que no habría que esperar a contar con partidas nacionales sino a un fondo de que dispone el Gobierno de Canarias para emergencias. En cualquier caso, el Ampa del centro ha convocado hoy a los padres y madres a una reunión informativa de carácter urgente en la que podrían adoptarse las medidas a tomar en caso de que Educación no dé respuesta a su demanda. A este encuentro acudirá también la asociación de vecinos del barrio y el equipo directivo del centro.