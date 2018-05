El comedor solidario de Lee Hweng-Kwon

Al cruzar la puerta, todo el que desee comer tiene que firmar un registro. Sobre la mesa hay un cuaderno de visitas en el que cada persona debe dejar por escrito su nombre y su número de identidad. Al lado, junto a todos los registros que se llevan firmando desde 2011, una montaña de periódicos generalistas y deportivos para que sean leídos por los que acuden a desayunar.

Entre ellos se encuentran Miguel y David, 18 y 26 años. Tinerfeños. De los barrios de Salamanca y Cuesta Piedra. Han llegado hasta Gran Canaria buscando trabajo, saliendo de entornos sin recursos. Aseguran que pese a estar formados académicamente en materias como la electricidad y la carpintería apenas consiguen algunos trabajos por horas. Son las 09.30 hora y devoran unos fideos humeantes recién salidos del caldero.

Afirman que en unas semanas bajarán al sur de la isla buscando más éxitos en el mercado laboral. No temen al objetivo: «No sentimos vergüenza no tenemos recursos para tener una casa y comida. Llevamos entre un año y seis meses en la isla, y no hemos tenido más suerte que en Santa Cruz. Donde tampoco hay trabajo. No nos da vergüenza pedir para comer», explican.