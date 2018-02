El carnaval mira al cielo

Hay una norma consuetudinaria que prescribe lluvia en carnaval. La fiesta es una especie de invocación a la borrasca que cada año obliga a la agenda a vivir pendiente del parte meteorológico. Tras el aplazamiento de las tres fases del concurso de murgas (se posponen a los días 5, 6 y 7 de febrero a las 20.45 horas) y de la final (11 de febrero, a las 19.00 horas), la organización está ahora pendiente de tomar una decisión sobre los dos actos cuya celebración es inminente: el concurso de disfraces adultos (este jueves, a las 21.00 horas) y el de comparsas adultas (este viernes a la misma hora).

La organización es más optimista con respecto a los dos eventos. Primero porque el concurso de disfraces adultos no requiere tanto despliegue técnico como el de las murgas. En este sentido, salvo que se produzca una inundación de los equipos, como ocurrió el pasado lunes, todo está dispuesto para que los carnavaleros que participan en el concurso de disfraces no vean alterados sus planes. Así, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que llueva durante la tarde de este jueves, lo más probable es que se trate de precipitaciones escasas que no impidan el desarrollo del concurso, en el que participan once grupos y cuatro mascaritas a título individual. En todo caso, si no pudiera celebrarse, existe la posibilidad de llevarlo al domingo.